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Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşan Alişan'dan yürek burkan sözler

11.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kardeşiyle fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşan Alişan'dan yürek burkan sözler

Geçtiğimiz ay evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırıyor. Önceki gün iki yeğeninin ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yazan Alişan, bu sefer de kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü. Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notuyla paylaştı.

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ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Alişan'ın paylaşımını gören Işın Karaca, Özlem Yıldız, Hande Yener, Lerzan Mutlu, Nilgün Belgün, Gökhan Tepe ve Yeliz Yeşilmen gibi birçok ünlü isim yorum yaparak üzüntülerini dile getirdi. Alişan'ın eşi Buse Varol ile paylaşıma "Canım Selçuk'um" yorumunu yaptı.

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Alişan
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