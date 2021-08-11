Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını paylaşan Alişan'dan yürek burkan sözler

Geçtiğimiz ay evli ve 2 çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğuna uğurlayan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırıyor. Önceki gün iki yeğeninin ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yazan Alişan, bu sefer de kardeşinin fotoğrafını paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü. Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı fotoğrafı "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Alişan'ın paylaşımını gören Işın Karaca, Özlem Yıldız, Hande Yener, Lerzan Mutlu, Nilgün Belgün, Gökhan Tepe ve Yeliz Yeşilmen gibi birçok ünlü isim yorum yaparak üzüntülerini dile getirdi. Alişan'ın eşi Buse Varol ile paylaşıma "Canım Selçuk'um" yorumunu yaptı.

