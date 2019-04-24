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Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

leyla.kader leyla.kader
YAŞAM  | 24.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:AA

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e devlet Kişi Vekaletnameleri Sorgulama noter
 

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