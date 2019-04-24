Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek" ifadelerine yer verildi.
KAYNAK:AA
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