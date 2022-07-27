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Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek

27.07.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema sektörünün önemli festivallerinden biri olarak kabul edilen Venedik Film Festivali’nde yapımlar “Altın Aslan” için kıyasıya mücadele edecek. Bu sene 31 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 79. Venedik Film Festivali’nin programı belli olurken Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet" adlı kısa film, dünya prömiyerini festivalde yapacak.

Venedik Film Festivali'ndeki tek Türk yapımı "Rutubet" dünya prömiyerini gerçekleştirecek

Muhammed Furkan Daşbilek'in yazdığı ve ana yapımcısı olduğu film, 31 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin "Orizzonti" (Ufuklar) bölümünde gösterilecek ve kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

23 YIL SONRA İLK

Türkiye'den 23 yıl sonra bu bölüme seçilen ilk kısa film olmayı başaran "Rutubet",8 Eylül'de Palazzo Del Cinema'da ilk kez seyircisiyle buluşacak. Filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova, kurgusunu Taylan Tuncer ve Turan Haste, ses tasarımını Meriç Erseçgen, sanat yönetmenliğini Zafer Malkoç, müziklerini Mehmet Ağbaba yaparken, posterini de Gökhan Yeter tasarladı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Mücahit Koçak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya rol alıyor.

RUTUBET FİLMİNİN KONUSU

AFİŞ

Film, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu görevini yapmakta olan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor. (AA)

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