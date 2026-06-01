Venedik'in ikizi! Gölün üzerine köy kurdular

Batı Afrika'nın ortasında yer alan ve "Afrika'nın Venedik'i" olarak anılan Ganvie Köyü, yüzyıllardır suyun üzerinde süren sıra dışı yaşamıyla dünyanın dikkatini çekiyor. Benin'in en önemli turistik noktalarından biri haline gelen köyün hikayesi ise kölelikten kaçan insanların verdiği özgürlük mücadelesine dayanıyor.

Benin'de bulunan Nokoue Gölü üzerinde kurulan Ganvie Köyü, yaklaşık 30 bin kişilik nüfusuyla tamamen su üzerinde yaşamın sürdüğü eşsiz yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin en büyük şehri olan Kotonu'dan yaklaşık yarım saatlik sandal yolculuğuyla ulaşılan köy, her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor.

KÖLELİKTEN KAÇIŞIN SEMBOLÜ OLDU

Yerel kaynaklara göre köyün tarihi 17. yüzyıla uzanıyor. Avrupalı tüccarlara köle olarak satılmamak için Fon ve Dahomey krallıklarının askerlerinden kaçan Tofinu kabilesi, sığınacak güvenli bir yer aradı. Dini inanışlar nedeniyle askerlerin kutsal kabul edilen göle girememesini fırsat bilen kabile üyeleri, Nokoue Gölü üzerinde uzun tahta direkler üzerine evler inşa ederek yaşamlarını burada sürdürmeye başladı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,59 Vade 0 Ay Toplam Tutar 66.430 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yıllar içinde büyüyen yerleşim, bugün binlerce kişinin yaşadığı dev bir su köyüne dönüştü.

HAYAT KAYIKLAR ÜZERİNDE GEÇİYOR

Ganvie'de günlük yaşamın büyük bölümü kayıklarla sürdürülüyor. Ulaşımın neredeyse tamamının teknelerle sağlandığı köyde yaşayanlar, bu nedenle "su adamları" olarak adlandırılıyor.

Köyde evlerin yanı sıra okul, cami, kilise ve çeşitli ticaret alanları da su üzerine kurulu durumda. Bölge halkı geçimini büyük ölçüde balıkçılıkla sağlarken, turistlerin ilgisi de ekonomiye önemli katkı sunuyor.

"BURAYA KÖLELİKTEN KAÇMAK İÇİN YERLEŞTİK"

Köy sakinlerinden Edmon Adissa, uzun yıllardır Ganvie'de yaşadığını belirterek, "Balıkçılıkla geçiniyoruz. Kölelikten kaçmak için buraya yerleştik. Turistler de geliyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer köy sakini Leonard Teofil ise yerleşimin karaya yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyerek, hayatlarının büyük bölümünün su üzerinde geçtiğini anlattı.