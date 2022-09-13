Venedik'te iddialı seçim! Burcu Özberk tarzıyla yaktı geçti

Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolünün ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak İtalya'da 79. Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi Ünlü oyuncu İtalya'daki festivalden birçok pozunu takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu Özberk, İtalya'da giydiği elbiseyle ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Özberk'in bu elbisesiyle paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Özberk'e "Çok güzelsin", "Tarzın şahane", "Bu sefer olmuş" yorumları yağdı.



