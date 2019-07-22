Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı. Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlatamadığı belirtildi.

Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı. (İHA)

