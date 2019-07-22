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Venezuela'da katliam! Kadın ve çocuk ayırt etmediler: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2019 00:35 | Son Güncelleme

Venezuela’nın San Felix şehrinde bir otobüs durağına düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı San Felix şehrinde bulunan bir otobüs durağına tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

El Mirador isimli otobüs durağında gerçekleşen katliamda 7 kişi hayatını kaybederken biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, hayatını kaybeden 6 kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıkladı. Yaralılardan birinin ölüm tehlikesini atlatamadığı belirtildi.

Polis, katliamdan sorumlu kişilerin bulunması için inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela San Felix saldırı

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