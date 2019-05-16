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Venezuela'dan BM'de dikkat çeken teklif! 'Türkiye hami devlet olsun'

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 16.05.2019 04:12 | Son Güncelleme

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesinin Washington Büyükelçiliğinin korunması için Türkiye'nin ''hami devlet'' olmasını teklif ettiklerini söyledi.

Venezuela'dan BM'de dikkat çeken teklif! 'Türkiye hami devlet olsun'

Moncada, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD yönetiminin, Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinin boşaltılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi ''koruyucu devlet'' olarak seçtiğini belirten Moncada, 'Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz' diyerek hayır dediler, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler.' dedi.

ABD yönetimi, protestocu ve aktivistlerin içinde bir süredir nöbet tuttuğu Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlattığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido yönetimine ait olduğunu savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını, bu nedenle Maduro'ya destek veren protestocuların elçilikte bulunmasının "yasa dışı" olduğunu ileri sürmüştü.

Bakanlık, Guaido tarafından Washington'a büyükelçi olarak atanan Venezuelalı diplomat Carlos Vecchio'nun büyükelçiliğin boşaltılmasını talep ettiğini belirterek, protestoculara gönüllü şekilde elçilikten çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

PROTESTO DEVAM EDİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren, kadın aktivist grubu CodePink'in başını çektiği protestocular, yaklaşık bir aydır bina içinde eylemlerini sürdürürken, Guaido destekçileri bina dışında nöbet tutuyor.

Venezuela hükümeti çalışanları tarafından binaya davet edildiklerini belirten göstericiler, polisin kendilerini zorla çıkarmaya hakkı olmadığını savunuyor.

Washington DC polisi ile gizli servis polislerinin nezaret ettiği eylemlerde zaman zaman taraflar arasında gerginlik yaşanırken, büyükelçilikteki eylemcilerin dışarıdan yemek temin etmesine dahi izin verilmiyor.

Öte yandan, geçen hafta eylemcileri dışarıya çıkmaya zorlamak için büyükelçilik binasının elektrik ve suyunun kesilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD ile Venezuela arasındaki kriz devam ederken ABD yönetimi, ocak ayında Birleşmiş Milletleri söz konusu krizi görüşmek için toplanmaya davet etmiş, bu davetin ardından Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ve bu ülkedeki büyükelçilik ve konsoloslukları kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Türkiye abd bm hami devlet

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
BİZ SURIYELI KÂÇKINLARIN HAMİSİYIŹ...
@ilkerim_can Aynen bir Ülkeye Hami'lik yapmak yeter. Zaten binbir çeşit sorumlarımız var. En böyük sorunumuzda Sn Erdoğanın 2023 te sarsılacak olduğu Koltuğu onu nasıl bırakmadan 2050 yılına kadar iktidarda kalırım mücadelesi veriyor zaten AKP bu yüzden sizle ilgilenemez. Ülkenin aman dilim sürçtü, AKP nin Bekası herşeyin üzerinde....!!!!!??????
KELBAŞA ŞİMŞİR TARAK
@alaettinaslan ya gücünün farkında değisin, yada satılmışsın.
BM AMERİKANIN KÖPEKLİĞİNİ YAPIYOR.KEZA NATO DA ÖYLE. BUTÜN YABANCI KURUMLAR YA AMERİKANIN,YA,İNGİLTERENİN YADA SİYONİZMİN UŞŞAKLIĞINI YAPMAKTADIR. DAHA ANLAMADINIZ MI. ONLAR İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ HAYDUT YÖNETİM BİÇİMYLE İŞLERİNİ GÖTÜRÜYOR. AMA BATI NIN İŞİ ZOR BUNDAN SONRA. GÜNEŞ BİLE DOĞUDAN DOĞUYOR,BATIDAN BATIYOR...
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