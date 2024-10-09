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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Gala tarzı yine olay oldu! Hazal Kaya bu defa tam not aldı

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Gala tarzı yine olay oldu! Hazal Kaya bu defa tam not aldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 11:18
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Son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı imaj değişikliğiyle adından sıkça söz ettiren Hazal Kaya bu defa katıldığı galaya tarzıyla damga vurdu. Geceye siyahlar içerisinde gelen Kaya, tül detaylı korse tarzı kıyafeti ile takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Gala tarzı yine olay oldu! Hazal Kaya bu defa tam not aldı

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve son dönemde verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen Hazal Kaya son olarak katıldığı galadaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her giydiği, her yaptığı ve adeta her adımı olay olan ünlü isim geceye siyahlar içerisinde katıldı. Hazal Kaya, tül detaylı korse tarzı üstü ve pantolon kombini ile takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Hazal Kaya'nın geceden kareleri kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'bu defa mükemmel', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Son dönemde fit hali ve formda görüntüsü ile dikkat çekmeyi başaran Kaya; tiroit ve şeker problemi olduğunu söylemiş ve 'Sağlığım için elinden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yapmıştı.

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Hazal Kaya
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