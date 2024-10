Verdiği kilolarla gündemdeydi... Gala tarzı yine olay oldu! Hazal Kaya bu defa tam not aldı

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve son dönemde verdiği kilolar ile gündemden düşmeyen Hazal Kaya son olarak katıldığı galadaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her giydiği, her yaptığı ve adeta her adımı olay olan ünlü isim geceye siyahlar içerisinde katıldı. Hazal Kaya, tül detaylı korse tarzı üstü ve pantolon kombini ile takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Hazal Kaya'nın geceden kareleri kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'bu defa mükemmel', 'her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Son dönemde fit hali ve formda görüntüsü ile dikkat çekmeyi başaran Kaya; tiroit ve şeker problemi olduğunu söylemiş ve 'Sağlığım için elinden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yapmıştı.