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  4. Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya nasıl zayıflama sırrını açık açık verdi

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya nasıl zayıflama sırrını açık açık verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 08:32
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Son dönemde verdiği kilolar ve yaptığı imaj değişikliğiyle gündemden düşmeyen Hazal Kaya, Edis konserinde görüntülendi. Kaya verdiği kiloların sırrını açık açık anlattı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Hazal Kaya nasıl zayıflama sırrını açık açık verdi

MYNET-Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.

2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Hazal Kaya, şimdilerde yaptığı imaj değişiklikleri ve verdiği kilolar ile gündemde.

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Fit hali ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hazal Kaya Edis konserinde ortaya çıktı. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaya'ya 'Çok zayıflamış gördük sizi. Bunun sırrını öğrenmek istiyoruz' diye soruldu.

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ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Ünlü oyuncu muhabirlerin bu sorusuna açık açık yanıt verdi. Tiroit ve şeker problemi olduğunu söyleyen Kaya 'Sağlığım için elinden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim' açıklamasını yaptı.

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Hazal Kaya şimdilerde Çağlar Ertuğrul ile başrolünü paylaştığı "Sorgu" dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Hazal Kaya
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