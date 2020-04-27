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  4. Verdiği pozlarla dikkat çeken fenomen Duygu Özaslan'ın ünlü olmadan önceki şaşırttı

Verdiği pozlarla dikkat çeken fenomen Duygu Özaslan'ın ünlü olmadan önceki şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

YouTube’da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Bir dönem adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özaslan'ın zaman içindeki değişimi sevenlerini şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan, değişim,

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