Verdiği pozlarla dikkat çeken fenomen Duygu Özaslan'ın ünlü olmadan önceki şaşırttı

Bir d\u00f6nem ad\u0131 Mustafa Sandal ile a\u015fk dedikodular\u0131na kar\u0131\u015fan ve sosyal medya payla\u015f\u0131mlar\u0131yla s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme gelen \u00d6zaslan'\u0131n zaman i\u00e7indeki de\u011fi\u015fimi sevenlerini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Hepimiz t\u00fcketiyoruz ama... Yaz aylar\u0131na dikkat!Karantina ona yaramad\u0131! Ald\u0131\u011f\u0131 kararlardan hemen vazge\u00e7iyorK\u0131zlar\u0131yla yar\u0131\u015f\u0131yor! \u0130\u015fte de\u011fi\u015fimi
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