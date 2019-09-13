Verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiye

“Bunun bir adım ötesine geçersek, bilişim sistemleri konusunda çocukların ebeveynlerinden daha bilgili olduğunu da söyleyebiliriz“ tespiti yapan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Yine de çocukların, ebeveynler ve uzmanların denetim ve yönlendirmesine ihtiyacı var. Çünkü gerçek hayattaki tehlikeler ve hatta fazlası internettede var“ dedi.

“Çocuk ve gençler önemsemeyebilir ancak veri hırsızlığı pek çok tatsız maddi-manevi tecrübeye dönüşebilir“ uyarısında bulunan Can Erginkurban, özellikle okulda, üniversitede kendi dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunu kullanan öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Erginkurban, riskleri minimuma indirmek için şu önerileri yaptı;

Güçlü ve farklı parolalar kullanın

Bütün hesaplarınızda farklı ve güçlü parolalar kullandığınızdan emin olun. SMS, mail ve bunun gibi yollarla gelen linklere tıklamayın ve bu tür sitelere parolanızı vermeyin.

Hedefi daraltın

Özellikle halka açık bir yerde dizüstü bilgisayarınızı, tablet ve akıllı telefonunuzu kilitlemeden başı boş bırakmayın. Bu cihazlar, sizin bakmadığınız bir anda kolayca çalınabilir. Öte yandan dijital cihazınızı, içinde ne olduğunu açıkça belli etmeyen çantalarda taşımaya ve araçların dışarıdan görünen bölümlerinde bırakmamaya dikkat edilmelidir.