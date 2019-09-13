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Verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiye

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TEKNOLOJİ  | 13.09.2019 08:30 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli ‘Çocuklara Yönelik Zorbalığı Önleme Ulusal Birliği‘nin (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC) araştırmasına göre çocukların internetle etkileşimi hayli üst düzeye çıkmış durumda. Buna göre internetteki her üç kişiden biri çocuk.

Verilerin güvenliği için öğrencilerin uygulayabileceği 7 tavsiye

“Bunun bir adım ötesine geçersek, bilişim sistemleri konusunda çocukların ebeveynlerinden daha bilgili olduğunu da söyleyebiliriz“ tespiti yapan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, “Yine de çocukların, ebeveynler ve uzmanların denetim ve yönlendirmesine ihtiyacı var. Çünkü gerçek hayattaki tehlikeler ve hatta fazlası internettede var“ dedi.
“Çocuk ve gençler önemsemeyebilir ancak veri hırsızlığı pek çok tatsız maddi-manevi tecrübeye dönüşebilir“ uyarısında bulunan Can Erginkurban, özellikle okulda, üniversitede kendi dizüstü bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunu kullanan öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Erginkurban, riskleri minimuma indirmek için şu önerileri yaptı;

Güçlü ve farklı parolalar kullanın

Bütün hesaplarınızda farklı ve güçlü parolalar kullandığınızdan emin olun. SMS, mail ve bunun gibi yollarla gelen linklere tıklamayın ve bu tür sitelere parolanızı vermeyin.

Hedefi daraltın

Özellikle halka açık bir yerde dizüstü bilgisayarınızı, tablet ve akıllı telefonunuzu kilitlemeden başı boş bırakmayın. Bu cihazlar, sizin bakmadığınız bir anda kolayca çalınabilir. Öte yandan dijital cihazınızı, içinde ne olduğunu açıkça belli etmeyen çantalarda taşımaya ve araçların dışarıdan görünen bölümlerinde bırakmamaya dikkat edilmelidir.

Güvenliğinizi güçlendirin

Oltalama uygulamaları ve fidye yazılımları, mobil cihazlar üzerinde de oldukça yaygın bir hale geldi. Dijital dünyada zararlı yazılım sayısı ise 1 milyar adete yaklaşmak üzere. Bu nedenle tüm dijital cihazlarınızı proaktif ve güncel bir internet güvenliği yazılımı ile koruyun.ESET Internet Security; virüs, solucan, truva atı, botnet, rootkit, fidye ve casus yazılımı gibi her türden offline ve online tehdide karşı koruma sağlar.

Halka açık Wi-Fi ağlarında dikkatli olun

Herkese açık Wi-Fi ağlarında hiç bir zaman kiminle aynı ağı paylaştığınızdan emin olamazsınız. Bu nedenle özellikle okul ya da cafe gibi yerlerde internet kullanırken çok daha fazla dikkatli olun, gerekirse VPN kullanın. Parasal işlemler yapmamaya özen gösterin. Güncel bir internet güvenliği yazılımı bu konuda da korunmanıza yardımcı olacaktır.

Zararı en aza indirin

Kayıp ve çalıntı durumlarında cihazınızı takip edebilmek için cihazınıza takip uygulaması yükleyebilirsiniz. ESET’in Anti-Theft uygulaması bu konuda yardımcı olabilir: https://anti-theft.eset.com. Ayrıca, eğer cihazınızdaki dosyalar şifrelenmiş ise, başka biri bilgisayarınıza erişmiş olsa bile, bilgilerinizden her hangi bir kâr elde edemeyecektir.

USB aygıtları virüse karşı kontrol edin

Ders notlarının kaydedildiği ve paylaşıldığı taşınabilir bellekler, korunmayan pek çok sisteme girip çıktığı için virüslerin yayılmasına neden olabiliyorlar. Okul zamanı çok kullanıldıkları için USB’leri güncel bir virüs tarayıcı ile taratmak faydalı olur. Daha da iyisi USB’yi bilgisayarınıza taktığınız anda tarayacak bir güvenlik yazılımı edinin. Aylarca uğraşıp üzerinde çalıştığınız ödevinizin veya bitirme tezinizin çöpe gittiğini görmek istemezsiniz.

Ebeveynlerinizi dışlamayın

Cesur olun ve dijital hayatınızdaki etkinliklerinizi mümkün olduğu ölçüde ebeveynlerinizle paylaşın. Oyunlarınıza ve sosyal medyanıza dahil edin, cihazların doğru kullanılmasını anlamalarına yardımcı olun. Sorunlarınızı anlatın. Faydasını mutlaka görürsünüz.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere veri güvenliği öğrenci NSPCC

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