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Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeni dizi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncuları!

15.06.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vermem Seni Ellere dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı merak konusu oldu. Yaz sezonunun gelmesiyle beraber yeni diziler yayınlanmaya başladı. Yeni başlayacak dizilerden biri olan Vermem Seni Ellere'nin fragmanı da yayınlandı. Peki, Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeni dizi Vermem Seni Ellere konusu nedir, oyuncuları kimler?

Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeni dizi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncuları!

Vermem Seni Ellere dizisinin başlaması için geri sayım devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Vermem Seni Ellere dizisi, yayınlanan fragmanın ardından dikkatleri üzerine çekti. Dizi, Zeliş ve Mehmet'in hikayesini konu ediniyor. Vermem Seni Ellere'nin başrollerinde Buse Meral ve Emre Bey yer alacak. Peki, Vermem Seni Ellere nerede çekiliyor? Vermem Seni Ellere'nin hikayesi nedir? İşte tüm detaylar...

VERMEM SENİ ELLERE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV'de yayınlanacak olan yeni dizi Vermem Seni Ellere, ilk bölüm fragmanlarını yayınladı. Vermem Seni Ellere dizisi 18 Haziran 2023 Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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VERMEM SENİ ELLERE KONUSU

Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak.

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Vermem Seni Ellere dizisi, yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More dizisinden Türkiye'ye uyarlanmıştır.

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VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI

Senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın birlikte kaleme aldığı Vermem Seni Ellere'nin oyuncu kadrosunda Emre Bey ve Buse Meral dışında Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi isimler de var.

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