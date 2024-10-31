Veterinerler bile inanamadı! Tam 1,5 metre boyunda... Burma pitonunun yediği şeyi görenler inanamadı

Yerel avcılar, devasa pitonu yakaladıktan sonra, yüzlerce kilo ağırlığında bir pitonun içinde timsahın bulunduğunu keşfetti. Pitonların büyük avları yutabilme yeteneklerini oldukça bilinmesine rağmen olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

1,5 METRELİK TİMSAHI YUTMUŞ

Bir doğa olayı, tüm dünyayı şaşkına çevirdi! 18 metrelik dev bir Burma pitonu, gövdesinde 1,5 metrelik bir timsah bulundururken yakalandı. Timsah hareketsiz şekilde pitonun karnından çıkartıldı.

VİRAL OLDU

O anlar kamera kaydına alındı. Sosyal medyada viral olan paylaşıma kullanıcılar esprili yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: