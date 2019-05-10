Vetrika nasıl yapılır? En kolay Vetrika tarifi

İftarda misafirleriniz için farklı bir yemek arayışındaysanız size hemen yardımcı olabiliriz. Osmanlı mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan vetrika hem göze hem de mideye hitap edecek. Üstelik son derece doyurucu bir yemektir.

Vetrika Malzemeleri:

300 gram tereyağı

400 gram kıyma

4,5 su bardağı un

1 su bardağı su

5 adet yumurta

Göz kararı tuz

Vetrika Hazırlanışı:

Tereyağını geniş bir teflon tencerede eritin. Üzerine unu ve tuzu ilave edin ve kavurmaya başlayın.

Unun rengi hafif koyu sarıya dönüp kokusu çıktığında azar azar su ilave edin ve hamur haline getirin.

Yaklaşık 2 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın ve bir köşede ılımaya bırakın.

Hamur ılıdıktan sonra içine yumurtaları kırın ve hamuru yoğurmaya başlayın. Yumurtaları iyi bir şekilde hamura yedirin.

Elde ettiğiniz hamur lokma hamuru kıvamında olmalı. Hamurdan küçük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın. Top şeklindeki hamurun ortasına parmağınızla bastırarak çukur açın.

Hamurların hepsini top haline getirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.

O esnada, iç harcını yapmaya başlayın. Kızgın yağa kıymayı ekleyin. Kıyma kavrulduktan sonra tuzunu ve dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız çanakların içine kıymalı harçtan doldurun. Üzerine dilerseniz yoğurtlu sos ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...



