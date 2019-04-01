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Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturdu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bursa’da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.

Bursa-Ankara otoyolunda aracının arkasına bağlanmış koşan atı gören sürücüler gözlerine inanamadı.

Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.

Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
at bursa

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