Vicdansız sürücü atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda böyle koşturdu

Bursa-Ankara otoyolunda aracının arkasına bağlanmış koşan atı gören sürücüler gözlerine inanamadı.
Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.
(İHA)
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