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Victoria Beckham'dan Spice Girls itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda tasarımcısı Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirerek, "Vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" dedi. Ünlü isim ayrıca Spice Girls itirafıyla da şaşırttı.

Victoria Beckham'dan Spice Girls itirafı

Moda tasarımcısı, model ve şarkıcı Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirdi ve “çok dar giyinmenin güvensizlik belirtisi” olduğunu söyledi. 46 yaşındaki Beckham, zaman içinde giyim tarzının değişimine yönelik kendisine yöneltilen soruya, “Spice Girls’deyken, grubu giydiren stilistler vardı, fakat kişisel hayatımda herhangi bir stilistle çalışmadım. Eskiden korseyle şekillendirilmiş çok fazla kıyafet giyerdim ve hala bu kıyafetlerin bazılarını giyerim. Fakat tarzım zamanla daha rahat bir hal aldı” ifadelerini kullandı.

Independent'ın haberine göre Beckham şunları söyledi: "Geriye dönüp baktığımda, sanırım hep çok dar, vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi."

"HER ŞEYİ YÜKSEK TOPUKLUYLA YAPAMAM"

Dört çocuk annesi Beckham, iş yoğunluğu arttıkça, zamanla giyim tarzını değiştirdiğini söyledi:

"Stüdyoda her şeyi yüksek topuklu ayakkabılarla etrafta yürüyerek yapamam. Aynı anda pek çok şey yapıyorum: anneyim, eşim, her gün stüdyodayım. Bir keresinde New York’ta bir şovda erkeksi pantolon ve ayakkabılar giydiğimde herkesin çılgına döndüğünü hatırlıyorum."

Beckham, yaşlandıkça kendine olan güveninin arttığını söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Bana neyin yakıştığını, neyin güzel göründüğünü, neyin güvende ve rahat hissettirdiğini biliyorum. Artık giyim tarzımda kanıtlayacak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"SPICE GIRLS YILLARINI ÖZLEMEDİM"

Pop star olmayı özleyip özlemediğine yönelik soruyaysa Becham, o günlerde çok eğlendiğini ancak özlemediğini söyledi:

"Şu an yaptığım şeyi seviyorum. Spice Girls’le çok eğlenmiştim, fakat o günleri özlemedim, sahnede olmayı özlemedim. Moda kendimi rahat hissettiğim yer."

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