Victoria Beckham'dan Spice Girls itirafı

Moda tasarımcısı, model ve şarkıcı Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirdi ve “çok dar giyinmenin güvensizlik belirtisi” olduğunu söyledi. 46 yaşındaki Beckham, zaman içinde giyim tarzının değişimine yönelik kendisine yöneltilen soruya, “Spice Girls’deyken, grubu giydiren stilistler vardı, fakat kişisel hayatımda herhangi bir stilistle çalışmadım. Eskiden korseyle şekillendirilmiş çok fazla kıyafet giyerdim ve hala bu kıyafetlerin bazılarını giyerim. Fakat tarzım zamanla daha rahat bir hal aldı” ifadelerini kullandı.

Independent'ın haberine göre Beckham şunları söyledi: "Geriye dönüp baktığımda, sanırım hep çok dar, vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi."

"HER ŞEYİ YÜKSEK TOPUKLUYLA YAPAMAM"

Dört çocuk annesi Beckham, iş yoğunluğu arttıkça, zamanla giyim tarzını değiştirdiğini söyledi:

"Stüdyoda her şeyi yüksek topuklu ayakkabılarla etrafta yürüyerek yapamam. Aynı anda pek çok şey yapıyorum: anneyim, eşim, her gün stüdyodayım. Bir keresinde New York’ta bir şovda erkeksi pantolon ve ayakkabılar giydiğimde herkesin çılgına döndüğünü hatırlıyorum."