Victoria Beckham Spice Girls turnesinden 1 milyon pound kazandı

Aralarında Victoria Beckham'ın da yer aldığı 90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls, geçen sene birleşme teması adı altında yeniden bir araya gelmiş ve turneye çıkmıştı.

Yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikte gruptan uzaklaşan Beckham, bu turnede yer almamasına rağmen 1 milyon pound kazandı.

Independent'ın haberine göre; Victoria Beckham'ın, gruptaki diğer üyelerle aynı miktarda para kazandığı öne sürüldü.

Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C'nin kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon pound gelir elde ettiği belirlendi.

124 bin pound dışındaki kazancın ise turneden elde edildiği ortaya çıktı.



The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Buradaki ironi Victoria Beckham'ın kıyafet markası için Spice Girls'ten uzaklaşması ancak gruptan kazancının hala daha fazla olması" şekllinde konuştu.

