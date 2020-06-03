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Victoria Beckham Spice Girls turnesinden 1 milyon pound kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Victoria Beckham, bir dönem üyesi olduğu Spice Girls müzik grubunun geçen yıl Britanya'da gerçekleşen turnesine katılmadığı halde konserden 1 milyon pound kazandı.

Victoria Beckham Spice Girls turnesinden 1 milyon pound kazandı

Aralarında Victoria Beckham'ın da yer aldığı 90'lı yılların popüler müzik grubu Spice Girls, geçen sene birleşme teması adı altında yeniden bir araya gelmiş ve turneye çıkmıştı.

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Yıllar önce kendi markasını kuran ve zaman geçtikte gruptan uzaklaşan Beckham, bu turnede yer almamasına rağmen 1 milyon pound kazandı.

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Independent'ın haberine göre; Victoria Beckham'ın, gruptaki diğer üyelerle aynı miktarda para kazandığı öne sürüldü.

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Beckham, Emma Bunton, Geri Horner, Mel B ve Mel C'nin kurduğu Spice Girls Limited şirketinin geçen yıl 4.5 milyon pound gelir elde ettiği belirlendi.

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124 bin pound dışındaki kazancın ise turneden elde edildiği ortaya çıktı.

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The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Buradaki ironi Victoria Beckham'ın kıyafet markası için Spice Girls'ten uzaklaşması ancak gruptan kazancının hala daha fazla olması" şekllinde konuştu.

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