Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli Valentina Sampaio’ın hayatı ilham kaynağı oldu

Öğretmen bir anne ve balıkçı bir babanın çocuğu olarak 10 Aralık 1996 yılında Brezilya’nın Ceara eyaletinde doğdu. Valentina Sampaio adından önceki doğum ismini hiçbir kaynakta açıklamadı. Çocukluğundan beri kendisini bedeninin aksine bir kadın gibi hissettiğini belirten Sampaio’ın serüveni aslında 8 yaşında başladı. Annesi ve babası Sampaio’ın davranışlarını anlamlandırmakta zorlandığı için onu bir psikologa götürmeye karar verdi. Psikolog transseksüel olduğunu söylemesine rağmen 12 yaşına kadar cinsel kimliğini hiç aramadı.

Küçük yaşlarda özellikle yaşıtları tarafından cinsel kimliği konusunda zorbalığa maruz kalan Valentina Sampaio, üniversite yıllarında model olmayı kafasına yerleştirdi. Üniversite yıllarında mimarlık bölümünü kazanan Valentina Sampaio, ilk olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Sonrasında ise model olabilmek için okulunu bırakarak Sao Paulo’da bir modellik ajansına kayıt yaptırdı.

2016 yılında Sao Paulo Moda Haftası’nda ilk podyum deneyimini yaşayan Valentina Sampaio, dünyaca ünlü bir makyaj markasının yüzü oldu. Bu markanın kadınlar günüyle alakalı çektiği bir videoda yer aldı. 2017 yılında ise Vogue Paris’in kapağı için kamera karşısına geçti. Vogue dergisi kapağında yer alan ilk transseksüel manken olarak tarihe geçti.

Güzelliğiyle herkesi büyüleyen trans manken Valentina Sampaio, moda dünyasında bizlere daha çok ''ilk'' izletecek gibi duruyor.



