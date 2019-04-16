Victoria's Secret'ın kanatsız melekleri bu diyetle zayıflıyor!

Siz de Victoria's Secret melekleri gibi kusursuz vücut hatlarına sahip olmak istiyorsanız bu 4 günlük özel diyet uyguluyorlar. Ancak unutmayın ki kanatsız melekler diyetin yanı sıra bol bol spor da yapıyorlar. Gelelim bu zor diyetin detaylarına...

Birinci gün

Kahvaltı: Yumurta beyazı, portakal ve yulaf ezmesi

Öğle yemeği: Yağsız yoğurt (kaymağından uzak durun!)

Akşam yemeği: Brokoli ve tavuk

İkinci gün

Kahvaltı: Salata

Akşam yemeği: Fırında somon, kabak ve taze fasulye

Üçüncü gün

Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu

Dördüncü gün

Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu

