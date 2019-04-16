Victoria's Secret'ın kanatsız melekleri bu diyetle zayıflıyor!

Siz de Victoria's Secret melekleri gibi kusursuz vücut hatlarına sahip olmak istiyorsanız bu 4 günlük özel diyet uyguluyorlar. Ancak unutmayın ki kanatsız melekler diyetin yanı sıra bol bol spor da yapıyorlar. Gelelim bu zor diyetin detaylarına...
Kahvaltı: Yumurta beyazı, portakal ve yulaf ezmesi
Öğle yemeği: Yağsız yoğurt (kaymağından uzak durun!)
Akşam yemeği: Brokoli ve tavuk
Kahvaltı: Salata
Akşam yemeği: Fırında somon, kabak ve taze fasulye
Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu
Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu
Okuyucu Yorumları 0 yorum