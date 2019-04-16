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Victoria's Secret'ın kanatsız melekleri bu diyetle zayıflıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Victoria's Secret mankenlerinin kusursuz görünümlerinin altında büyük bir çaba yatıyor sevgili okur. Onlar da herkes gibi diyet yaparak formlarını koruyor. Zayıflamak için uyguladıkları bu 4 günlük özel diyeti uygulamak istiyorsanız öncesinde muhakkak doktorunuza danışmalısınız, çünkü diyetin kuralları son derece ağır.

Victoria's Secret'ın kanatsız melekleri bu diyetle zayıflıyor!

Siz de Victoria's Secret melekleri gibi kusursuz vücut hatlarına sahip olmak istiyorsanız bu 4 günlük özel diyet uyguluyorlar. Ancak unutmayın ki kanatsız melekler diyetin yanı sıra bol bol spor da yapıyorlar. Gelelim bu zor diyetin detaylarına...

Birinci gün

diet

Kahvaltı: Yumurta beyazı, portakal ve yulaf ezmesi
Öğle yemeği: Yağsız yoğurt (kaymağından uzak durun!)
Akşam yemeği: Brokoli ve tavuk

İkinci gün

somon

Kahvaltı: Salata
Akşam yemeği: Fırında somon, kabak ve taze fasulye

Üçüncü gün

Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu

Dördüncü gün

Kahvaltı: Suyla karıştırılmış protein tozu

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