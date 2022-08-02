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Victoria's Secret meleği Lais Ribeiro bikinisine sığmadı!

02.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Victoria's Secret modeli Lais Ribeiro, eşiyle çıktığı Rio de Janeiro tatilinde eşiyle adeta aşk tazeledi. Ribeiro, küçük gelen bikinisiyle paparazzilere poz verdi.

Victoria's Secret meleği Lais Ribeiro bikinisine sığmadı!

Lais Ribeiro, dün Rio de Janeiro'da arkadaşlarıyla güneşli bir plaj gününün tadını çıkardı. Süper model kıvrımlarını sergilerken, kocası Joakim Noah ile tutkulu bir öpüşmenin keyfini sürdü.

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31 yaşındaki Victoria's Secret Angel modeli, beyzbol şapkasıyla kombinlediği siyah-beyaz batik bikinisi ve kusursuz bronz fiziği ve göğüs dekoltesini sergiledi.

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Ribeiro, 37 yaşındaki eski atlet olan ve bu yılın Temmuz ayında Brezilya'da sadece yakınlarının katıldığı romantik bir plaj düğünüyle evlendiği eşi Joakim Noah ile adeta ikinci balayını yaşadı.

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Eşini öpmelere doyamayan Ribeiro, bir süre sonra bunaltıcı sıcaktan kaçmak için kendini denize attı.

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Anahtar Kelimeler:
lais ribeiro
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