MAGAZİN

Victoria’s Secret modeli gözaltına alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın mankenleri arasında yer alan ve markanın birçok defilesinde boy gösteren Maggie Laine, ABD'de gözaltına alındı

Victoria’s Secret modeli gözaltına alındı

Dünyanın en popüler iç giyim markalarından biri olan Victoria’s Secret’ın defilelerinde boy gösteren Maggie Laine bugün gözaltına alındı. ABD’nin Georgia eyaletinde gözaltına alındığı açıklanan Laine’in uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

Gerçek adı Maggie Vitelli olan 21 yaşındaki mankenin kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı ifade edildi.

manken-columbuspolis

Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Genç mankenin yanında bulunan uyuşturucunun bu miktardan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria Secret maggie laine

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor

Ünlüler aynı uçakta sınıra gidiyor

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Final yapacağı konuşulan Arka Sokaklar'da flaş gelişme

Bülent Ersoy ile Tarkan arasında düet krizi

Bülent Ersoy ile Tarkan arasında düet krizi

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Sezgi Sena Akay'ın talihsiz anları...

Sezgi Sena Akay'ın talihsiz anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.