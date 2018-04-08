MAGAZİN

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

90'lı yılların en güzel modellerini Victoria’s Secret bir araya getirecek! Arzum Onan'dan Ebru Şallı'ya pek çok model bakalım bu teklife ne diyecek!

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria’s Secret, Türkiye’deki yeni reklam kampanyasında 90’lı yılların ünlü mankenlerini bir araya getiriyor.

Victoria’s Secret, Türkiye’deki yeni reklam kampanyası için 90’lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Deniz Pulaş, Sema Şimşek, Buket Saygı, Arzum Onan, Esin Moralıoğlu, Sinem Güven, Demet Şener, Merve İldeniz, Begüm Örnek ve Ebru Şallı’ya teklif götürdü.

Bu isimler teklifi kabul ederse, reklam için birlikte kamera karşısına geçecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Victoria's Secret arzum onan Ebru Şallı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.