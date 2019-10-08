Vikings’in final sezonundan yeni fragman

History Channel’ın mini belgesek dizi olarak başladığı ama beklentilerin çok üzerinde olumlu geri dönüş alınca işleri büyütüp dönem dizisi olarak yoluna devam ettirdiği Vikings, altıncı sezonu ile ekran macerasını nihayete erdirmeye hazırlanıyor. Dizinin final sezonundan yeni bir fragman hayranların beğenisine sunuldu. Fragmandan da anlaşılacağı üzerine yüksek tempolu bir final sezonu bizleri bekliyor.

Vikings sona eriyor olsa da History Channel devam projeleri üretmek için çoktan dizinin yaratıcısı Michael Hirst ile temas kurdu. Yeni dizinin hangi karakterlere odaklanacağı ya da neyi konu alacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

13 Primetime Emmy ödülüne aday olan başarılı dizide şu ana kadar Travis Fimmel, Gustaf Skarsgård, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, Clive Standen ve Alex Høgh Andersen gibi isimler boy gösterdi. Vikings’in final sezonu Aralık ayında ekranlarda olacak.



