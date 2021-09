Vildan Atasever'in eşi Mehmet Erdem ne iş yapıyor? Mehmet Erdem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ve 43 yaşındaki şarkıcı Mehmet Erdem, Taksim'deki bir otelde nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin davet edildiği düğüne, yalnızca çiftin yakın çevresi katıldı. Bir süredir aşk yaşayan Mehmet Erdem ve Vildan Atasever çiftinin, evlilik haberi sevenlerini heyecanlandırırken, Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'in yaşamına dair detaylar merak edilmeye başlandı.

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Mehmet Erdem'in müzik tutkusu ailede başladı. Erdem'in babası klarnet, dayısı ise bağlama çaldığı için müzik, hayatına çok erken yaşlarda girdi. Henüz 5 yaşındayken mandolin çalan şarkıcı, sonralarda bağlama ve cümbüş eğitimi de aldı. Aslen Malatyalı olan şarkıcı, ortaöğrenimini İzmir'de tamamladı. Erdem, lise döneminde müzik gruplarında vokalistlik yaptı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi.

İstanbul macerası, Mehmet Erdem'e çeşitli kapılar açtı. 1999 yılında Kardeş Türküler grubuna katıldı. Müzisyenlik yaptığı süre zarfında, stüdyo mühendisliğiyle de ilgilendi. Dizi ve film müzikleri için de kolları sıvayan şarkıcı, Deli Deli Olma filmine yaptığı müzik sayesinde Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülüne layık görüldü.

Oyunculuk geçmişi de bulunan Mehmet Erdem, konuk oyuncu olarak; Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun, Deliha 2, Kuzey Güney gibi projelere dahil oldu.

Mehmet Erdem, 2015 yılında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Ayrıca Erdem, 'örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçundan da beraat etti.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Atasever, 5 çocuklu bir ailenin kızı. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da okuyan oyuncu, tiyatroyla henüz 15 yaşındayken tanıştı. İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi'yle yaşayan oyuncu, sonrasında Azize'de yer aldı.

Sonralarda Kadın İsterse dizisinde Hülya Avşar'ın kızı olarak yer alan oyuncuya, ablası olarak Burçin Terzioğlu eşlik etti. Bu diziyle geniş kitlelerce tanınan yıldıza, birçok projenin kapısı aralandı.

VİLDAN ATASEVER OYNADIĞI YAPIMLAR

2003 Kurtlar Vadisi

2004 Azize Müge

2004 Kadın İsterse

2004 İki Genç Kız

2006 Kader Uğur

2007 Bıçak Sırtı

2007 Yaralı Yürek

2008 Gece Sesleri

2008 Osmanlı Cumhuriyeti

2009 Samanyolu

2011 Başrolde Aşk

2013 Osmanlı Tokadı Kostantina / İstanbul

2014 Gece

2015 The Memories of The Black Horses

2015 Yaz'ın Öyküsü

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 Klavye Delikanlıları

2019 Tek Yürek

2020 Payitaht: Abdülhamid

2021 Bonkis

VİLDAN ATASEVER ÖZEL HAYATI

Vildan Atasever, 2001-2007 yılları arasında Taylan Kılınç ile evli kalmıştı. 2010 yılında meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile dünyaevine giren Atasever, Hacıoğlu'ndan 2015 yılında boşandı.

Vildan Atasever, 2019'da Erkan Akdemir ile nişanlandı ancak çiftin beraberliği yalnızca 1 yıl sürdü.