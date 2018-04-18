Vildan Atasever okçuluğa merak sardı!

Fatih Sultan Mehmet Han’ın fetih sırasında otağını kurduğu, fetih sonrasında da müstakil vakıf olarak okçular, gaziler ve halk için hizmete sunduğu Okçular Vakfı /Tekkesinde eğitim alan Vildan Atasever, antrenmanlarını yoğun iş temposuna rağmen aksatmamaya özen gösteriyor.

Okçuluğu beden terbiyesi veren bir spor olarak niteleyen Vildan Atasever, “Oku atarken denge ve nefes kontrolü önemlidir. Hedefinizi hesap etmeniz ve odaklanmanız gerekir. Bedensel olarak da kas kuvvetine ihtiyacınız vardır” diyerek konuya açıklık getirdi.

'HİPERAKTİF ÇOCUKLARA ÇOK FAYDALI'

Okçuluğun çocukların konsantrasyonunu da artırdığını vurgulayan Vildan Atasever, “Hiperaktive sorunu olan çocuklar için çok faydası var. Hem bedensel terbiye için hem de etnik kültürümüzü, atalarımızın mirasını ve tarih ruhunu devam ettirmek için ailelerin çocuklarını bu spora yönlendirmesini tavsiye ediyorum” dedi.

'İNŞALLAH MUVAFFAK OLURUM'

27 Mayıs’ta gerçekleşecek olan 6. Geleneksel Fetih Kupası Okçuluk Müsabakaları'nı heyecanla beklediğini de ifade eden Vildan Atasever “Okçuluk hem fiziksel, hem de mental açıdan birçok kazanımları elde edeceğimiz etnik sporumuzdur. Ben bu ilimden bilimden faydalanmaya başladım. İnşallah muvaffak olurum. Tarihi önemi ve kültürel arka planını kavramak benim için ayrıca değer teşkil etmektedir” diye konuştu.