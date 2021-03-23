Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı

Aksiyon hayranlarının merakla beklediği ancak koronavirüs salgını nedeniyle gösterimi ertelenen Hızlı ve Öfkeli 9 filminden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın, Hızlı ve Öfkeli 9 filminde rol aldığı duyuruldu.

Başrol oyuncu Vin Diesel’in oğlu Vincent Sinclair’in ünlü oyuncunun canlandırdığı karakter Dominic Toretto’nun küçüklüğünü oynadı. Vincent'ın sahnelerinin 2019'un sonlarında, daha dokuz yaşındayken çekildiği öğrenildi. Küçük oyuncunun filmde kaç sahne oynadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi verilmezken yapılan sözleşme gereği günlük 1.000 dolar kazandığı iddia edildi.

Filmin önceki serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 7 filminde Küçük Dominic karakterinin geçmişe dönük olan sahnelerini çocuk oyuncu Alex McGee oynamıştı.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi başlangıçta geçen yaz için planlanmıştı ancak yapım şirketi devam eden sağlık krizi nedeniyle ilk olarak 2 Nisan 2021 ve ardından 28 Mayıs'a kadar vizyon tarihini erteledi. Şimdiki tarih ise 25 Haziran olarak duyuruldu.



