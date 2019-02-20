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Viraja hızlı giren acemi sürücü, motosikletlilere çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

Çin'de acemi kadın sürücü, viraja hızlı girince, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou şehrinde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, acemi sürücünün yolun sağına dönmek için yaptığı manevra sırasında hızını kesmediği ve diğer şeritte bekleyen motosikletlere hızla çarptığı görülüyor.

Neye uğradığını şaşıran motosiklet sürücülerinden biri kaza sonrası hemen ayağa kalkarak kadın sürücüye tepki gösterirken; diğer motosiklet sürücüsü ise yaralı halde yerde bekliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin kaza acemi sürücü Motosiklet

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