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Virgül işareti ve kullanıldığı yerler ile örnek cümleler: Virgül nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

01.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı dilde duygu ve düşünceleri aktarırken noktalama işaretleri kullanılır. Okuyucuya iletmek istenen mesajı doğru aktarmak için birtakım noktalama işaretimden faydalanılır. Günümüzde en çok karıştırılan noktalama işaretlerin biri de virgüldür. Peki, virgül nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Virgül işareti ve kullanıldığı yerler ile örnek cümleler: Virgül nerelerde kullanılır, görevleri nelerdir?

Konuşurken söyleneni karşı tarafa daha iyi anlatabilmek için mimiklerden, tonlamalardan veya duraklamalardan faydalanırız. Yazı dilindeyse noktalama işaretleri bu görevi üstlenir. Virgül de bu görevi üstlenen noktalama işaretlerinden biridir.

Virgül işareti (,) okuyucunun metinde duraklaması gerektiği yeri belirtmeye yardımcı olur. Böylece okuyucu metni daha kolay ve anlaşılır bir şekilde okurken, yazar da mesajını okuyucuya etkili bir şekilde iletmiş olur.

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Virgül nerelerde kullanılır?

Virgülün kullanım alanları geniştir. Aynı görevde sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için metinde virgül kullanılır. Aynı şekilde peş peşe sıralanmış cümleleri ayırmak için de aralarına virgül konur. Bazı uzun cümlelerde özne, yüklemden uzak kalıyorsa özneyi belirtmek için virgül koyulur. Metin içinde ara sözleri belirtmek için ara sözlerin başına ve sonuna virgül konur.

Metindeki duyguyu okuyucunun daha etkili hissedebilmesi için tekrar eden kelimelerde de virgülden yararlanılır. Eğer metinde tırnak işareti ile belirtilmemiş alıntı bir cümle varsa muhakkak cümle bitimine virgül konulması gerekir. Aynı şekilde konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin sonunda da virgül olmalıdır. Öykü, roman gibi edebî eserlerde diyalog bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül yerleştirilir.

Virgülün görevleri

Virgülün çok sayıda görevi vardır. Virgülün kullanıldığı yerler cümlenin anlamı ve yapısına göre değişir.

  1. Peş peşe sıralanan aynı görevdeki sözcük ve sözcük gruplarının arasına yerleştirilir.
  2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırma görevini üstlenir.
  3. Bir cümlede ara söz veya ara cümle varsa cümle içindeki diğer ögelerden ayırmak için virgül konur.
  4. Cümlede anlamı güçlendirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.
  5. Cümle içinde geçen ve tırnak içinde verilmeyen alıntı cümlelerin sonuna virgül konur.
  6. Metnin içinde diyaloğu belirten konuşma çizgisinin sonuna virgül konur.
  7. Onay, ret ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra virgül konur. Örneğin: hayır, evet, tamam, peki, pekala gibi sözcükler.
  8. Cümle içinde kendisinden sonra gelen sözcük veya sözcüklerle anlam karmaşası yaşanmaması için virgül konur.
  9. Hitap belirten sözcüklerin sonuna virgül yerleştirilir.
  10. Virgül matematikte de kullanılır. Sayıların yazılışında kesirleri belirtmek için arasına virgül konur.
  11. Zarf-fiil eki almış sözcükten sonra virgül koyulmaz. Ancak metinde art arda gelen zarf-fiilden sonra virgül koyulur.
  12. Bu, şu, o zamirleri özne görevi üstlendiğinde virgül alır.
  13. Basılı yayınların künyelerini belirtirken yazar, eser adı, yayın yeri gibi bilgilerden sonra virgül konur.
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Virgül kullanımı ile ilgili örnek cümleler

  • Erdem, Meltem, Mehmet ve Aslı tiyatro kulübüne seçildiler.
  • Kahvesini içti, tatlısından bir lokma aldı.
  • Marketten elma, armut, kiraz ve vişne aldım.
  • Bu akşam memleketime doğru yola çıkacağım, dedi.
  • Dağlarda karlar erimiş, nehirlerde su taşmıştı.
  • Sevgili Aile Büyüklerim,
  • 10 yaşındaki kardeşim Tolstoy, Çehov, Gogol ve Shakespeare okumaya başladı.
  • Uzun zamandır hayalini kurduğum tatil: deniz, kum, güneş.
  • Çam sakızı, çoban armağanı.
  • — Bu akşam birlikte yemek yiyelim mi, diye sordu.
  • Peyami Safa, (2004). Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Alkım Yayınevi: İstanbul
  • 38,05 (otuz sekiz tam, yüzde beş)
  • 155,16 (yüz elli beş tam, yüzde on altı)
  • Eyvallah, ben gidiyorum.
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