Virüs gibi yayılan FaceApp uygulaması gerçekten güvenli mi?

Hatta çıtayı bir tık yukarıya taşıyıp, karşı cinste nasıl göründüğünü paylaşanlar bile mevcut. Peki bu FaceApp nedir, güvenli midir, değil midir işte bu soruların yanıtını vermeye çalışacağız. YENİ BİR UYGULAMA DEĞİL



Öncelikle şunu belirtelim. Bu yeni bir uygulama değil. Yani yaşlandırma uygulaması FaceApp yeni çıkmadı. Hatta bu uygulamanın ilk çıkışı yaklaşık olarak 2 yıl öncesine dayanıyor. Elbette arada çeşitli güncellemeler alıp, performans tarafında önemli iyileştirmelere yer verilmiş olabilir. Uygulamayı sürekli takip etmediğimiz için bu nicelikler hakkında söylemde bulunmamız doğru olmaz.

Gelelim uygulamanın bizlere sunduklarına. Az çok sosyal medya kullanıyorsanız, bu uygulamanın işlevini de zaten çözmüşsünüz demektir. Normal bir yüz fotoğrafını yapay zeka yardımıyla yaşlandırıp, gençleştirebiliyor. Hatta karşı cinste nasıl görüneceğini ortaya çıkarabiliyor. Elbette bir miktar ücret ödeyip pro versiyonuna geçerseniz bu uygulama ile yapabileceğiniz şeylerin sayısı da hayli artıyor.

FACEAPP GÜVENLİ Mİ?



Uygulamanın fonksiyonlarına geçmeden önce bazı temel hususlardan bahsedelim. Pek çok kişinin aklına FaceApp güvenli mi sorusu gelebilir. Çünkü uygulamaya ilk girdiğinizde sizden pek çok şey için izin isteniyor. Kamera erişimi, albüm erişimi vs. vs. Dolayısıyla bu izinleri istediği için acaba uygulama güvenilir mi diye kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Bu konuda net konuşmamak kaydıyla, şimdiye kadar uygulama ile ilgili herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını belirtelim. Bazı mecralar uygulamanın kullanıcıların verilerini topladığını vs. iddia etmişler. Fakat ortada kanıtlanmış bir şey yok. O yüzden şimdilik bu uygulamayı kullanmanızda bir sakınca bulunmuyor. NEDEN HERKES YAŞLI HALİNİN FOTOĞRAFINI ATIYOR?



Gelelim bu uygulama ile yapabileceklerinize. Az önce de belirttiğimiz üzere uygulamanın pro sürümüne geçiş yaparsanız yapabileceğiniz şeyler hayli geniş bir yelpazeye yayılıyor. Saç renginizi ya da şeklinizi tek bir dokunuşla değiştirebilir, sonra kendinize makyaj ve gözlük gibi ekstralar ekleyebilirsiniz.