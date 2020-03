Virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendiren 'savaşçı besinler'

Dyt. Gamze Çakaloğlu “Bağışıklık sistemimiz karşılaştığı zararlı mikroorganizmalara karşı "savaş ya da kaç" mantığıyla baş eder. Bağışıklık sistemimiz güçlü ise virüslerle savaşabilir. Bağışıklık sistemimizin zayıflaması durumunda ise enfeksiyonlara karşı direncimiz azalır ve zararlı organizmaların vücutta tutunma olasılığı artar. Düzenli ve doğru beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hastalıklara karşı mücadele etme gücünü artırabiliriz” dedi ve önerilerde bulundu.

Zararlı mikro organizmalarla savaşan ve hücreleri koruyan selenyuma günlük beslenmenizde mutlaka ver verin. Tüm deniz ürünleri, brezilya fındığı, ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

C vitamini bağışıklığı uyaran iyi bir antioksidandır. Kuşburnu, domates, soğan, yeşil biber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca C vitamininden zengin sebzelerin sularını içmek ağır metal ve toksin atıklarını temizler ve vücudun PH dengesini korur.