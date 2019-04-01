Vişneli Ponçik Tarifi

Malzemeler:

Hamuru için;

2,5 su bardağı un

10 g yaş maya

2 adet yumurta

60 gr tereyağı (oda sıcaklığında erimiş)

Yarım su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı tuz

İçi için;

300 gr vişne

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı vanilyalı puding tozu

½ su bardağı mısır nişastası

220 derecede 8 dakika

Üzeri için;

Eritilmiş tereyağı

Toz şeker

Yapılışı:

Derin bir kapta yaş mayayı su ile karıştırarak eritin. Diğer malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur olana kadar 10 dakika yoğurun.

Not: Çok yumuşak bir hamur olacağı için un eklemesi yapmadan 10 dakika boyunca tezgaha vurdurarak yoğurun. Hamur toparlanacaktır.

Ele yapışmaz kıvama geldiğinde üzerini streçleyin ve 40 dakika ılık bir ortamda mayalandırın.

Vişneli sosun malzemelerini bir sos tenceresinde karıştırarak pişirin. İyice kıvam aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra blenderdan geçirin.

Mayalanan hamurdan eşit büyüklükte bezeler kopartıp, pürüzsüzce yuvarlayın yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.

Üzerini örtüp 20 dakika daha mayalandırın.

200 derece önceden ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin. (Fırın ısı ayarınıza göre 8-10 dakika arası pişecektir)

Ponçikler soğuduktan sonra vişneli sosu ister sıkma torbasıyla ister ponçikleri yandan hafifçe keserek kaşıkla doldurun.

Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün ve toz şeker-tarçın karışımından serpin.

Afiyet Olsun

