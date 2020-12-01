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Vişneli sütlü irmik tatlısı tarifi: Vişne soslu irmik tatlısının tadına hayran kalacaksınız

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Vişneli sütlü irmik tatlısı tarifi: Vişne soslu irmik tatlısının tadına hayran kalacaksınız

Hafif bir tatlı tarifi arıyorsanız kesinlikle vişneli sütlü irmik tatlısını demelisiniz. Son derece pratik ve lezzetli olan tatlının sunumu da bir harika. Vişneli sütlü irmik tatlısı yapılışı geliyor, buyursunlar.

İrmik tatlısını sevenler, vişneli versiyonuna aşık olacak! Malzemeleri ucuz, yapılışı kolay ve lezzeti şahane olan vişneli sütlü irmik tatlısını hemen denemeniz için malzeme listesini ve hemen ardından da yapılışını açıklıyoruz.

VİŞNELİ SÜTLÜ İRMİK TATLISI İÇİN MALZEMELER

Bir paket vanilyalı puding
Bir litre süt
Bir su bardağı irmik
Bir su bardağı şeker
3,5 su bardağı vişne suyu
Bir paket vanilya

VİŞNELİ SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Puding vişne suyuyla birlikte pişirin.
Kek kalıbınızı çok az miktar ıslatın. Hazırladığınız pudingi kaba aktarın ve soğumaya bırakın.
Tencereye bir litre suyu boşaltın. Üzerine bir bardak irmiği ve şekeri ekleyip sürekli olarak karıştırarak pişirin.
Karışım kaynadıktan sonra koyulaşmaya başlayacaktır. Bu esnada içine vanilyayı da ilave edin.
İrmikli harcı ocaktan alın. Kek kalıbınızın üzerine güzelce dökün. Tatlıyı en az 5 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun.

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