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Vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasının malzemeleri neler?

22.03.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik ve vitamin deposu yayla çorbası sofralarda ve lokantalarda sıklıkla yerini alır. Yayla çorbasını ilk defa deneyecekler için tarifi haberimizde derledik. Özellikle soğuk havalarda içilen yayla çorbası birçok kişinin favorileri arasında yer alıyor.

Vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasının malzemeleri neler?

Yayla çorbası, içerisinde bulunan yoğurt nedeniyle vitamin kaynağıdır. Yayla çorbası, Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biridir. Peki vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasının malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)
7 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı yoğurt
Nane
Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yumurta
Tuz

Vitamin kaynağı yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasının malzemeleri neler?

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sıvı yağ, su, tuz ve pirinçleri tencereye alın. Pirinçler yumuşayana dek kaynatın. Sonrasında ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile birlikte iyice çırpın. Pirinçler yumuşadığında hızlıca karıştırın ve yoğurtlu karışımı çorbaya ilave edin. Kaynayana dek karıştırmayı sürdürün. Kaynadığında kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Ara ara karıştırmayı unutmayın.

Çorba piştiğinde altını kapatın. Şık bir sunum için çorbaları kaseye alın. Ayrı bir kasede tereyağını kızdırın, nane ile karıştırın. Sonrasında bu karışımı çorbaların üzerinde gezdirin. Bir kaseye fazla dökmemeye dikkat edin. Afiyet olsun...

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