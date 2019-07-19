Vitor Hugo için Brezilya'dan yeni iddia! Beşiktaş'a şok haber

Beşiktaş'ın stoper transferi için listesinde ilk sırada yer alan Vitor Hugo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu kiralama konusunda Fiorentina ile anlaşan siyah-beyazlılar, transferde bitirmek için beklemeye geçmişti. Bugün akşam saatlerinde Brezilya kaynaklı UOL haber sitesinde yer alan habere göre Brezilya kulübü Palmeiras, Brezilyalı stoper için Fiorentina'ya 5 milyon Euro teklif etti.
İtalya ekibinin bu teklifi kabul ettiği, Palmeiras'ın Vitor Hugo'ya da 1.8 milyon Euro önerdiği belirtildi. İki tarafın anlaşmaya vardığı, oyuncunun ülkesine dönme isteğinin bu transferde önemli rol oynadığı da haberin içeriğinde yer aldı. (DHA)
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