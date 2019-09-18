Vivo NEX 3 nihayet tanıtıldı

4500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen telefon, kutdan ilk çıktığında ise Funtocuh 9.1 destekli Android Pie ile çalışacak.

Telefon sistemini 8GB RAM’le destekliyor. 128GB’lık dahili depolama desteğine sahip olan modelde MicroSD kart desteği ise bulunmuyor.

Vivo NEX 3 gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snadpragon 855+’dan alıyor. GPU tarafında Adreno 640’tan yararlanan NEX 3, oyun tarafında da muazzam bir performans sunuyor.

Açık konuşmak gerekirse, Vivo NEX 3’ün tasarım açısından son derece şık bir model olduğunu söylemek mümkün.

Telefonun ön tarafındaki çerçevelerin yok denecek kadar az olduğunu söylemek mümkün. Ön kamera da bir kızak yardımıyla kasanın içerisine gizlenmiş.

Vivo yeni modelinde Waterfall ismini verdiği bir ekran tasarımı kullanıyor. 167.4 x 76.1 x9.4mm ölçülerinde olan telefonun ağırlığı ise 217.3 gram.

64MP’lik ana kamera

Vivo’nun yeni amiral gemisi modeli kamera kurulumuyla da hayli iddialı görünüyor. Telefonda 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, 13 MP, f/2.5, (telephoto), PDAF, 13 MP, f/2.2, (ultrawide), PDAF özelliklerinde 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. Bu ana kamera ile 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps ve 720p@960fps videolar çekmek mümkün.

NEX 3’ün ön tarafına baktığımızda ise popup şeklinde kasa içerisine gizlenmiş f/2.1 16MP’lik selfie kamerası ile karşılaşıyoruz. Bu kameranın da 1080p@30fps video kaydı yapabildiğini söylemek gerekiyor.

Kısaca özetlemek gerekirse, Vivo NEX 3 kamera açısından beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Elbette söz konusu kamera olduğunda sadece rakamsal değerlere bakarak tahminde bulunmak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla NEX 3’ün kamera performansını görmek için DxOMark puanını beklemek gerekiyor.

Genel anlamda beklentileri karşılayan bir model

Vivo NEX 3 gerek tasarımıyla, gerekse de teknik özellikleriyle beklentileri karşılayan bir model. Güncel cihazlarda karşımıza çıkan ekran altı parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, NFC ve benzeri özellikler NEX 3’te de mevcut.