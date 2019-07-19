Vivo, şimdi de Y7s ile dikkatleri üzerine çekti

Uygun fiyatlı modelleri ile Asya’da geniş bir müşteri kitlesine sahip olan Vivo, geçtiğimiz gün yeni bir model daha tanıttı. Orta segmente hitap eden yeni Vivo modeli, özellikleri ve abartı olmayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Vivo Y7s özellikleri itibariyle orta segmente hitap eden bir model. Gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio P65 yonga setinden alan telefon sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Min. 128GB dahili depolama hafızasına sahip olan telefon microSD kart desteği de sunuyor.

6.38 inçlik Super AMOLED ekranla gelen telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu özelliği de mevcut. Damla çentik tasarımıyla dikkat çeken modelin arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alıyor. (16MP + 8MP + 2MP)

4500 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen telefon 18W hızlı şarj desteği de sunuyor. 20 Temmuz’da raflardaki yerini alacağı söylenen telefon için talep edilen fiyat ise yalnızca

230 euro.

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