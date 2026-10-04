vivo X Fold6 için tanıtım tarihi belli oldu: Videoda MR başlık da var

vivo’nun 6 Ekim’de Hindistan’da tanıtacağı ürünlerin listesi genişliyor. Şirket, geçen hafta V80’i bu tarihte tanıtacağını duyurmuş, ardından S2 FE’nin de aynı gün tanıtılacağını açıklamıştı. X’te yayımlanan yeni kısa video ise X Fold6’nın da 6 Ekim’de Hindistan’da tanıtılacağını gösteriyor.

The next chapter of innovation is ready to unfold. Get ready to experience what’s next. Join us live at vivo NEXT 2026 on 6 October, 12 PM onwards. #vivo #vivoNEXT2026 https://t.co/nYfwgHV7Ef — vivo India (@Vivo_India) October 3, 2026

X FOLD6, NEBULA TEAL RENGİYLE GÖSTERİLDİ

Tanıtım videosunda vivo X Fold6’nın Nebula Teal renk seçeneği görülüyor. Modelin başka renk seçenekleri de olabilir ancak bunlar henüz doğrulanmadı.

Böylece X Fold6, V80 ve S2 FE ile birlikte 6 Ekim için duyurulan modeller arasına katılmış oldu.

KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞININ DURUMU BELİRSİZ

Videonun diğer dikkat çeken ürünü ise karma gerçeklik, yani MR başlığı. Ancak vivo’nun bu başlığın lansmanını Hindistan’da yapıp yapmayacağı, yoksa ürünü yalnızca vivo NEXT 2026 adını taşıyan 6 Ekim etkinliğinde mi sergileyeceği bilinmiyor.

Şirketin Hindistan birimi, başlık hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Videodaki ürün, vivo’nun geçen yıl Çin’de lansmanı yapılan Vision Explorer Edition MR başlığı olabilir.

Kaynak: GSMArena