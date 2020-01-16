Viyana "2020 Uluslararası Turizm Fuarı" açıldı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan 2020 Uluslararası Turizm Fuarı'nda Türkiye standı yoğun ilgi gördü.

Messe Fuar Alanı'nda 50 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği 100 metrekarelik bölümde stant açtı.

Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere Ürgüp Kaymakamlığı ve Belediyesi, oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Özgür Gökmen, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkonsolos Kaya, basına yaptığı açıklamada, Viyana Turizm Fuarı'nın dünyada önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi.

Kaya, Türkiye ve Avusturya arasında geçen yıllarda yaşanan bazı siyasi sıkıntılar nedeniyle turizmde düşüş yaşandığını ancak geçen yıl itibarıyla Türkiye'ye olan ilginin yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.