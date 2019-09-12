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Bavuldan 88 canlı sürüngen çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2019 16:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Viyana Schwechat Havalimanı'nda, Filipinler’de yaşayan Avusturyalı bir yolcunun bavulundan 43’ü zehirli yılan, 88 canlı sürüngen çıktı.

Bavuldan 88 canlı sürüngen çıktı!

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, önceki gün havalimanındaki gümrük memurları tarafından bir yolcunun bavulunda yapılan kontrolde 43’ü zehirli yılan, 88 canlı sürüngen ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 20'si nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların Filipinler’den Almanya’ya satılmak üzere yasa dışı getirildiği belirtildi.

Hayvanların başkent Viyana’da bulunan Schönbrunn Hayvanat Bahçesi ve Klagenfurt’daki Sürüngen Hayvanlar merkezine gönderildiği belirtilen açıklamada, hayvan kaçakçılığı yapan kişiye ise doğada yaşayan hayvan türlerinin yasa dışı yollarla ticaretini yapmak ve kaçakçılık suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Viyana havalimanı bavul sürüngen

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