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Viyana nerede, hangi ülkede? Nüfusu kaç, para birimi nedir? Viyana Prag arası kaç km?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Viyana nerede, hangi ülkede? Nüfusu kaç, para birimi nedir? Viyana Prag arası kaç km?

İçindekiler

  • Viyana Nerede?
  • Viyana Hakkında Bilgiler
  • Viyana'da Gezilecek Yerler
  • Viyana’da gezilmesi gereken yerler ise şöyle sıralanabilir:

Kültürel, ekonomik ve politik bir merkez olan Viyana, Avrupa’nın önde gelen şehirlerinden biri. Yüksek hayat standartları sunması, tarihi ve doğal güzelliklere sahip olması Viyana’nın popülaritesine katkıda bulunur. Peki, Viyana nerede, hangi ülkede? Siz de Viyana hakkında yeni bilgiler öğrenmek istiyorsanız, detaylar bu yazıda!

Müzik, sanat ve mimaride klasisizmin etkisinde kalan Viyana, barok kaleleri, binaları ve anıtlarıyla hala isminden söz ettirir. Peki, günümüzde Viyana nerede, Viyana nereye bağlı? Bu görkemli şehirde mutlaka görmeniz gereken yerler hangileri? Hazırsanız Viyana'yı detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

Viyana Nerede?

Tarihi dokusu, kültürü, mimarisi ve sanat merkezleriyle tanınan Viyana, Avrupa’nın önemli şehirleri arasında sayılır. Viyana hangi ülkede diye merak ediyorsanız bu muazzam şehir Avusturya’da bulunuyor. Aynı zamanda Avusturya’nın başkenti. Ülkede toplam dokuz tane eyalet var ve Viyana, bu eyaletler arasında yüz ölçümü olarak en küçüğü.

Viyana Hakkında Bilgiler

Nüfus sayısı bakımından Viyana, AB’nin en büyük 10. şehri. Viyana nüfusu ortalama 2 milyon civarında. Bu sayı, Avusturya’nın toplam nüfusunun dörtte birine denk gelir. BM’in resmi merkezlerinden biri de bu kentte yer alır. Viyana’daki diğer önemli global kuruluşlar arasında OPEC, Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü ve AGİT de var.

Uzun seneler boyunca Habsburg hanedanına ev sahipliği yapan şehir, o dönemlerde Avrupa’nın politik ve kültürel merkezlerinden biriydi. Birçok imparatorluğa başkentlik yapmış olmasının dışında kültürel, mimari ve coğrafi özellikleri sebebiyle de Avrupa’nın ilgi çeken yerlerinden. Bunlara ek olarak; şehir 23 bölgeden meydana gelir. Her bölgenin kendine özel bir numarası var. Bu bölgeler isimleri dışında numaralarıyla da tanınır. Örneğin 1. Bölge, Innere Stadt anlamına gelir. Avusturya AB üyesi olduğundan, Viyana para birimi olarak Euro kullanır.

Viyana temiz, güvenli ve doğa harikalarıyla dikkat çeken bir yer. Bu sebeple, yaşamak veya eğitim almak için de ideal. Viyana’nın ulaşım ağı oldukça gelişmiş. Şehri metro, otobüs, tramvay gibi araçlarla rahatlıkla keşfedebilirsiniz. Ilıman iklimin hakim olduğu bu kent, yıl boyunca cazip bir destinasyon sunar. Yaz ayları genelde 20-30 derece sıcaklıkta iken, kış mevsimi ortalama 0-15 derecelerde geçer.

Viyana'da Gezilecek Yerler

Dünyanın en güzel şehirleri arasında sayılan Viyana, her sene milyonlarca turistin uğrak yeri olur. Kentte görülmesi gereken çok sayıda önemli yer var. Eşsiz bir geleneksel miras sunan şehir, aynı zamanda modern oluşuyla da ayrı bir öneme sahip. Muhteşem görünümlü imparatorluk binaları, sanat merkezleri, modern mimarisi, festivalleri ve ünlü yöresel lezzetleriyle Viyana, her yaştan insanı cezbedebilir.

Açık hava sinemaları, City Hall Park’taki buz pateni alanı, Noel pazarları, çok sayıda konser, oyun ve opera etkinlikleri nedeniyle, hemen her mevsimde ziyaret edilebilen bir şehir. Ayrıca Viyana’dan çevre illere de günübirlik geziler yapmak mümkün. Özellikle Prag, Viyana’yı ziyarete gelenlerin en çok uğradığı şehirlerden biri. Viyana Prag arası kaç km diye merak ediyorsanız, bundan da söz edelim. Viyana’dan Prag’a gitmeye karar verdiğinizde önünüzde ortalama 290 kilometrelik yol var. Seyahat süresi ise yol durumuna veya tercih ettiğiniz ulaşım aracına göre değişmekle birlikte, yaklaşık 4 saat sürer.

Viyana’da gezilmesi gereken yerler ise şöyle sıralanabilir:

  • Tuna Kulesi (Donauturm): Viyana’daki en yüksek yapı. Buradan kentin büyüleyici manzarasını izleyebilirsiniz.
  • Güzel Sanatlar Müzesi (Kunsthistorisches Museum): Dünyanın en ünlü resim ve sanat sergilerinin bazılarına ev sahipliği yapar. En tanınmış sanat eserleri arasında Raphael’in Yeşil Madonna'sı, Guiseppe Arcimboldo’nun Yaz'ı, Michelangelo’nun Dikenli Taç'ı yer alır.
  • Doğal Tarih Müzesi: (Naturhistorisches Museum): Müzedeki bazı eserler en az 250 yıldır burada. 20 milyondan fazla esere ev sahipliği yapan Doğal Tarih Müzesi, dünyanın en önemli müzelerinden biri.
  • Naschmarkt: Viyana’nın en büyük ve en popüler pazarı. Yıllar boyunca yalnızca sebze ve meyve pazarı iken, yakın tarihte çok daha fazlasını sunmaya başladı.
  • Schönbrunn Sarayı: 18’inci yüzyıldan itibaren Hapsburg ailesinin yazlık ikametgahı olarak hizmet veren muhteşem bir saray. Barok sanatından izler taşıyan yapı, aynı zamanda Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildi.
  • Aziz Stephan Katedrali: Viyana’nın en tanınmış sembollerinden biri. Romanesk ve Gotik sanatından izler taşır.
  • Viyana Devlet Operası: Şüphesiz dünyanın en önemli opera evlerinden biri. Viyana Filarmoni Orkestrası ile yakından bağlantılı. Şehrin diğer turistik mekanlarına da oldukça yakın konumda.
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