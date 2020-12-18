Viyana nerede, hangi ülkede? Nüfusu kaç, para birimi nedir? Viyana Prag arası kaç km?

Müzik, sanat ve mimaride klasisizmin etkisinde kalan Viyana, barok kaleleri, binaları ve anıtlarıyla hala isminden söz ettirir. Peki, günümüzde Viyana nerede, Viyana nereye bağlı? Bu görkemli şehirde mutlaka görmeniz gereken yerler hangileri? Hazırsanız Viyana'yı detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

Viyana Nerede?

Tarihi dokusu, kültürü, mimarisi ve sanat merkezleriyle tanınan Viyana, Avrupa’nın önemli şehirleri arasında sayılır. Viyana hangi ülkede diye merak ediyorsanız bu muazzam şehir Avusturya’da bulunuyor. Aynı zamanda Avusturya’nın başkenti. Ülkede toplam dokuz tane eyalet var ve Viyana, bu eyaletler arasında yüz ölçümü olarak en küçüğü.

Viyana Hakkında Bilgiler

Nüfus sayısı bakımından Viyana, AB’nin en büyük 10. şehri. Viyana nüfusu ortalama 2 milyon civarında. Bu sayı, Avusturya’nın toplam nüfusunun dörtte birine denk gelir. BM’in resmi merkezlerinden biri de bu kentte yer alır. Viyana’daki diğer önemli global kuruluşlar arasında OPEC, Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü ve AGİT de var.

Uzun seneler boyunca Habsburg hanedanına ev sahipliği yapan şehir, o dönemlerde Avrupa’nın politik ve kültürel merkezlerinden biriydi. Birçok imparatorluğa başkentlik yapmış olmasının dışında kültürel, mimari ve coğrafi özellikleri sebebiyle de Avrupa’nın ilgi çeken yerlerinden. Bunlara ek olarak; şehir 23 bölgeden meydana gelir. Her bölgenin kendine özel bir numarası var. Bu bölgeler isimleri dışında numaralarıyla da tanınır. Örneğin 1. Bölge, Innere Stadt anlamına gelir. Avusturya AB üyesi olduğundan, Viyana para birimi olarak Euro kullanır.