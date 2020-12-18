Viyana nerede, hangi ülkede? Nüfusu kaç, para birimi nedir? Viyana Prag arası kaç km?

Müzik, sanat ve mimaride klasisizmin etkisinde kalan Viyana, barok kaleleri, binaları ve anıtlarıyla hala isminden söz ettirir. Peki, günümüzde Viyana nerede, Viyana nereye bağlı? Bu görkemli şehirde mutlaka görmeniz gereken yerler hangileri? Hazırsanız Viyana'yı detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.
Tarihi dokusu, kültürü, mimarisi ve sanat merkezleriyle tanınan Viyana, Avrupa’nın önemli şehirleri arasında sayılır. Viyana hangi ülkede diye merak ediyorsanız bu muazzam şehir Avusturya’da bulunuyor. Aynı zamanda Avusturya’nın başkenti. Ülkede toplam dokuz tane eyalet var ve Viyana, bu eyaletler arasında yüz ölçümü olarak en küçüğü.
Nüfus sayısı bakımından Viyana, AB’nin en büyük 10. şehri. Viyana nüfusu ortalama 2 milyon civarında. Bu sayı, Avusturya’nın toplam nüfusunun dörtte birine denk gelir. BM’in resmi merkezlerinden biri de bu kentte yer alır. Viyana’daki diğer önemli global kuruluşlar arasında OPEC, Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü ve AGİT de var.
Uzun seneler boyunca Habsburg hanedanına ev sahipliği yapan şehir, o dönemlerde Avrupa’nın politik ve kültürel merkezlerinden biriydi. Birçok imparatorluğa başkentlik yapmış olmasının dışında kültürel, mimari ve coğrafi özellikleri sebebiyle de Avrupa’nın ilgi çeken yerlerinden. Bunlara ek olarak; şehir 23 bölgeden meydana gelir. Her bölgenin kendine özel bir numarası var. Bu bölgeler isimleri dışında numaralarıyla da tanınır. Örneğin 1. Bölge, Innere Stadt anlamına gelir. Avusturya AB üyesi olduğundan, Viyana para birimi olarak Euro kullanır.
Viyana temiz, güvenli ve doğa harikalarıyla dikkat çeken bir yer. Bu sebeple, yaşamak veya eğitim almak için de ideal. Viyana’nın ulaşım ağı oldukça gelişmiş. Şehri metro, otobüs, tramvay gibi araçlarla rahatlıkla keşfedebilirsiniz. Ilıman iklimin hakim olduğu bu kent, yıl boyunca cazip bir destinasyon sunar. Yaz ayları genelde 20-30 derece sıcaklıkta iken, kış mevsimi ortalama 0-15 derecelerde geçer.
Dünyanın en güzel şehirleri arasında sayılan Viyana, her sene milyonlarca turistin uğrak yeri olur. Kentte görülmesi gereken çok sayıda önemli yer var. Eşsiz bir geleneksel miras sunan şehir, aynı zamanda modern oluşuyla da ayrı bir öneme sahip. Muhteşem görünümlü imparatorluk binaları, sanat merkezleri, modern mimarisi, festivalleri ve ünlü yöresel lezzetleriyle Viyana, her yaştan insanı cezbedebilir.
Açık hava sinemaları, City Hall Park’taki buz pateni alanı, Noel pazarları, çok sayıda konser, oyun ve opera etkinlikleri nedeniyle, hemen her mevsimde ziyaret edilebilen bir şehir. Ayrıca Viyana’dan çevre illere de günübirlik geziler yapmak mümkün. Özellikle Prag, Viyana’yı ziyarete gelenlerin en çok uğradığı şehirlerden biri. Viyana Prag arası kaç km diye merak ediyorsanız, bundan da söz edelim. Viyana’dan Prag’a gitmeye karar verdiğinizde önünüzde ortalama 290 kilometrelik yol var. Seyahat süresi ise yol durumuna veya tercih ettiğiniz ulaşım aracına göre değişmekle birlikte, yaklaşık 4 saat sürer.
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