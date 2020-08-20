Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele’nin konusu ne? İşte Vizontele filminin oyuncu kadrosu...

2001 yılında gösterime giren Vizontele Yılmaz Erdoğan’la özdeleşen ilk film olarak bilinir. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı Vizontele’nin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Solak ve Yılmaz Erdoğan birlikteliği dikkatleri çekti. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı Vizontele filminin oyuncu kadrosunda ise birbirinden usta isimler yerini aldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncularının yer aldığı film hakkında araştırmalar arttırıldı.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?



Vizontele genel itibariyle bir köyün ilk defa televizyonla tanışma hikayesini anlatıyor. 1974 yılında Van’ın Gevaş ilçesinde geçen filmde köylülerin televizyonla yaşadıkları ilginç anılar seyirciyi gülümsetmeyi başarıyor. O dönemlerde tüm imkanların en son ulaştığı yer olan Gevaş’ta TRT tarafından sürgüne gönderilen memurlar yanlarında televizyonla gelirler. Ancak memurlar televizyonun alıcısını kurmadan memleketlerine geri dönerler. Televizyonu çalıştıran köy halkı yalnızca karıncalı bir yayın izleyebilirler. Gevşa Belediye Başkanı Nazmi duruma el koyar ve televizyonun çalışma sorununu çözmek için Emin’den yardım ister. Köyde deli olarak isimlendirilen Emin teknolojik aletlere karşı aşırı bir ilgiye sahiptir. Emin’in direktifleri doğrultusunda bütün köy televizyona kavuşabilmek için türlü maceraları aşarlar.