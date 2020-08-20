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Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele’nin konusu ne? İşte Vizontele filminin oyuncu kadrosu...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Türk sinema sektörünün baş yapıtları arasında yerini alan Vizontele filmine ilgi arttı. Türk sinemasının kült filmlerinden sayılan Vizontele ilk vizyona girdiğinde büyük sükse yaratmıştı. Sonrasında devam filmleriyle renklenen hikaye birçok kez televizyon ekranında da izleyicisiyle buluştu. Peki Vizontele hangi yıl çekildi? İşte Vizontele filmine dair merak edilenler...

Vizontele filmi ne zaman ve nerede çekildi? Vizontele’nin konusu ne? İşte Vizontele filminin oyuncu kadrosu...

2001 yılında gösterime giren Vizontele Yılmaz Erdoğan’la özdeleşen ilk film olarak bilinir. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı Vizontele’nin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Solak ve Yılmaz Erdoğan birlikteliği dikkatleri çekti. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kendi hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı Vizontele filminin oyuncu kadrosunda ise birbirinden usta isimler yerini aldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oyuncularının yer aldığı film hakkında araştırmalar arttırıldı.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

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Vizontele genel itibariyle bir köyün ilk defa televizyonla tanışma hikayesini anlatıyor. 1974 yılında Van’ın Gevaş ilçesinde geçen filmde köylülerin televizyonla yaşadıkları ilginç anılar seyirciyi gülümsetmeyi başarıyor. O dönemlerde tüm imkanların en son ulaştığı yer olan Gevaş’ta TRT tarafından sürgüne gönderilen memurlar yanlarında televizyonla gelirler. Ancak memurlar televizyonun alıcısını kurmadan memleketlerine geri dönerler. Televizyonu çalıştıran köy halkı yalnızca karıncalı bir yayın izleyebilirler. Gevşa Belediye Başkanı Nazmi duruma el koyar ve televizyonun çalışma sorununu çözmek için Emin’den yardım ister. Köyde deli olarak isimlendirilen Emin teknolojik aletlere karşı aşırı bir ilgiye sahiptir. Emin’in direktifleri doğrultusunda bütün köy televizyona kavuşabilmek için türlü maceraları aşarlar.

VİZONTELE KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

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Vizontele 2001 yılında Van’ın Gevaş ilçesinde çekildi. Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı senaryoda hikaye Hakkari’de geçmektedir. Ancak çekim ekibinin zorlanacağı düşünülerek film Van’da çekilmiştir. 2 Şubat 2001 tarihinde vizyona geren Vizontele’nin devam filmi ise 2004 yılında ise Vizontele Tuuba çıkmıştır. 2001 yılında gösterimde kaldığı süre boyunca Vizontele toplam 7.400.006 TL hasılat elde etmiştir.

VİZONTELE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz’ın paylaştığı Vizontele oyuncu kadrosunda peke çok ünlü isim rol aldı. Deli Emin, Başkan Nazmi ve Sıti Ana karakterleriyle hafızalara kazınan Vizontele filminin diğer rolleri de izleyici tarafından oldukça sevildi. İzleyenlere kahkaha tufanı yaratan Vizontele filminin devam serilerinde de Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Altan Erkekli yer aldı.

  • Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
  • Demet Akbağ - Sıti Ana
  • Altan Erkekli - Nazmi
  • Cem Yılmaz - Fikri
  • Şebnem Sönmez - Gülizar
  • Bican Günalan - Sezgin
  • Erdal Tosun - Şeyhmuz
  • Cezmi Baskın - Latif
  • Meral Çetinkaya - Nevin
  • Yasemin Alkaya - Gülşen
  • Zeynep Tokuş - Asiye
  • İclal Aydın - Reyhan
  • Erkan Can - Mela Hüseyin
  • Tolga Çevik - Nazif
  • Mesut Çakarlı - Rıfat
  • Tuncer Salman - Ahmet
  • Serhat Özcan - Engin
  • Şafak Sezer - Veli
  • Şener Kökkaya - Basri
  • Zerrin Sümer - Zerrin
  • Selahattin Taşdöğen - Simo
  • Betül Arım - İsmihal
  • Sinan Bengier - Cevat
  • Deniz Erdoğan - Cevdet
  • Yaşar Akın - İhsan
  • Caner Alkaya - İso
  • Şenol Bali - Yılmaz
  • Şahin Yaylı - Musto
  • Sinan Kılıç - Aykut
  • Köksal Engür - Tekin
  • Can Kahraman - Ezo
  • Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
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