Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Nerde çekildi? Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli'nin yer aldığı Vizontele Tuuba 2000'li yılların en sevilen yapımlarından biriydi. İnsanı saran konusu ve oyuncuların başarılı performanslarıyla Vizontele Tuuba akıllara kazınan bir filmdir.

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Film 80'li yılların Güneydoğusunu anlatmaktadır. 1980 yılını anlatmak için Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapılarak bir plato oluşturulmuştur.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güneydoğu'nun en uç kasabasında, 1980 darbesi geçip gitmiş ama etkileri hala kalmıştır. Bu şartlar altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki ayrı kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ve ailesi gelir. O andan sonra herkesin hayatında bir takım değişiklikler olmaya başlar. Özellikle de çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in hayatında. Memur ailesinin biricik kızları Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi etkiler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlar.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal ve Celal Tak yer almaktadır.



