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Vizyon filmleri şehrin tarihi mekanlarına uğruyor

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SİNEMA TV  | 10.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

İstanbul’un kalbinin en sıra dışı odaları sinemaseverler için açılıyor. Sirkeci Garı, Haskoy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi, Zulfaris Karaköy beyaz perde ışığı ile yeniden canlanacak.

Vizyon filmleri şehrin tarihi mekanlarına uğruyor

Dijital televizyon platformu TV+, dünya sinemasının en seçkin yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Sirkeci Garı, Haskoy İplik Fabrikası, Kırım Kilisesi, Zulfaris Karaköy beyaz perde ışığı ile yeniden canlanacak.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Hugh Jackman’ın muhteşem performansı ile taçlanan The Greatest Showman, filmin geçtiği tarihe yakın bir zamanda açılmış olan Sirkeci Garı’nda seyircisi ile buluşuyor. İstanbul’un ikonik ve nostaljik mekanlarından, herkesin anısını içinde saklayan Sirkeci Garı’nda yepyeni bir deneyim yaşamak ister misiniz? Gösterim, 10 Nisan’da gerçekleşecek.

11 Nisan’da hız kesmeden, yolumuz Hasköy’e devam ediyor. Bulunduğu bölge ile anılan Hasköy İplik Fabrikası’nda, yaşanmış onca anının arasında, ödüllü yönetmen Yorgos Lantimos’un perdesine dikilecek gözlerimiz. 21.yüzyılın İstanbul’undan 18.yüzyılın başlarındaki İngiltere’ye bakacağız. Savaş, siyaset, küçük oyunların çemberindeki The Favourite filminin içinde kaybolacağız.

Sinemaseverlere küçük bir soluk aldırdıktan sonra 15 Nisan’da İstanbul’un tarihi semti Karakoy’e ayak basacağız. Bu kez gözlerimiz 1800’lü yıllardan kalma eski sinagog olan Zulfaris Karakoy’un iç mekan güzelliğinden perdeye. Soğuk savaş döneminin Amerika’sında geçen fantastik, dram ve romantizm ögelerini içinde barındıran The Shape of Water’ı izleyeceğiz.

Takvimler 24 Nisan’ı gösterdiğinde dünya savaş tarihinde İngiliz - Kırım savaşı anısına yapılan Kırım Kilise’sinde olacağız. Yönetmen koltuğunda Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü ile ayrılan Polonyalı bir isim ağırlıyoruz; Pawel Pawlikowski, perdede Cold War. İnsanlığın ortak acısı savaşın içinde yaşanan, aşka tanıklık edeceğiz.

25 Nisan’da TV+ ile sıra dışı sinema maratonumuza Beyoğlu’ndan ve Zulfaris Sinagogu’ndan ayrılmadan devam edeceğiz, hâlâ vizyonda olan bir aile hikayesi; Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darn’denEverybody Knows. Time Dergisi tarafından Dünyanın En Etkili 100 İsmi arasında gösterilen yönetmen Asghar Farhadi, karakterlerinin karmaşık geçmişlerini ve arzularını yine ustalıkla perdeden izleyicisine aktaracak.

“TV + ile Sıra Dışı Sinema”nın son durağı 3 Mayıs’ta Kırım Kilisesi olacak. Sinema sanatına etkileri ile hayatlarımızı değiştiren iki yönetmen Alfred Hitchcock ve François Truffaut beyaz perdede. Fransız yönetmen, senarist, oyuncu ve Fransız Yeni Dalga Akımı’nın kurucularından Truffaut ve tüm zamanların en iyi yönetmenleri arasında anılan Hitchcock’un yer aldığı belgeselin yönetmeni Kent Jones, son filmimiz Hitchcock Truffaut.

‘TV+ ile Sıra dışı Sinema’da mekanların ruhuna özel canlı müzik dinletisi

Bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefleyen TV+ ile Sıra Dışı Sinema serisinde sinemaseverleri mekanların ve filmlerin ruhuna uygun canlı müzik dinletisi karşılayacak.”

“Sinema sektörünü tüm platformlarda sahipleniyoruz”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, “TV+ olarak sinema sektörünü sadece dijitalde değil tüm platformlarda sahiplenmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda gerek ulusal ve uluslararası festivaller gerekse çeşitli öncü etkinlikler düzenleyerek Türk ve dünya sinemasını izleyicilerle buluşturmayı sürdürüyoruz. TV+ ile Sıra Dışı Sinema’da beyazperdeyi İstanbul’un tarihi mekanlarına taşıdık. Filmler, izleyeni yepyeni yerlere götürür, unuttuğunu sandığı duyguları su yüzüne çıkarır. Biz de sinema severleri günün rutin koşuşturmasından kurtararak büyülü bir dünyada buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

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istanbul tv sinema film

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