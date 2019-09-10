Vodafone 5G’ye geçmesine rağmen henüz hız olarak o seviyeye ulaşamadı

İngiltere’de yapılan birçok denemede Vodafone’un kapsama haritasına bakıldı ve araştırmacılar şehir merkezinin büyük bir kısmının 5G ağı içerisinde yer almadığını gördü. Ülkenin çeşitli bölgelerinde 5G araştırmaları için bazı testlere başlandı.

5G ile ilgili araştırma yapan uzmanlar Samsung Galaxy S10+ ile Vodafone 5G SIM kullandılar. 4G testi içinse Samsung Galaxy S10+ ve Vodafone 4G SIM tercih edildi. Ülkenin çeşitli bölgelerine giden araştırmacılar 5G testlerini yapmaya başladı.Yapılan testler sonucunda 5G’nin ortalama hızı 43 Mbps olurken 4G ise 216 Mbps ortalamaya sahip oldu. Bu durum 4G teknolojisinin İngiltere’de 5G teknolojisini yerle bir ettiğini gösteriyor. Ülkenin neresine giderlerse gitsinler her zaman için 5G teknolojisinin çok daha zayıf kaldığını gören uzmanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Dünyanın gözü şu an için 5G teknolojisinde olsa bile aslında henüz mevcut teknoloji 5G için hazır değil. Huawei şirketinin 5G konusunda ABD tarafından geri planda bırakılması, bu teknolojinin dünyaya yayılmasını engelliyor. Peki sizce 5G alanında önemli gelişmeler kaydedilebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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