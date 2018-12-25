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Vodafone'dan 'hotspot' açıklaması: Herhangi bir ücret talep edilmeyecek

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 25.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Dün Turkcell'den yapılan, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan aylık 9 TL ücret alınacağına ilişkin açıklama gündem yaratırken, bugün Vodafone da konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Vodafone, kullanıcılarından veri paylaşımı için herhangi bir ücret talep etmeyeceğini belirtti.

Vodafone'dan 'hotspot' açıklaması: Herhangi bir ücret talep edilmeyecek

Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılardan ücret talep edilmediği açıklamasında bulundu.

Vodafone açıklamasında, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hotspot yoluyla mobil veri paylaşımı için kullanıcılarından ücret talep etmiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vodafone kullanıcılarının herhangi bir ek ödeme yapmaksızın hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliğini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

TURKCELL 9 TL ÜCRET ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.

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2 GB PAYLAŞIM İÇİN 9 LİRA EK ÜCRET

İnternet paylaşımının ücretli olacağını ilk Turkcell duyurdu. Vodafone ve Türk Telekom henüz bu konuda açıklama yapmadı.

Söz konusu mesajda şu ifade yer alıyor: 15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” (AA-Ajanslar)

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vodafone hotspot turkcell internet mobil veri paylaşımı

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