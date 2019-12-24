Vodafone en fazla ULAK baz istasyonuna sahip operatör oldu

ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirket olan Vodafone, önümüzdeki dönemde de desteğini sürdürecek.

Vodafone’un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize’de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan katıldı. Toplantı sonrası, Vodafone’un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“5G ye giden yol yerli haberleşme teknolojilerinden geçiyor. Ülkemizin haberleşme alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak, 5G’ye giden süreçte mobil işletmecilerin şebekeye ilişkin yapacağı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde ‘Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ geliştirilmiştir. Bu projenin somut bir çıktısı olan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde kurulum ve kullanımına öncülük ederek, ULAK’ın tüm operatörlerimizin tercihi haline gelmesine vesile olduk. Külliye’nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin önemli bir göstergesidir. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayarak, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla birçok alanda tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bu teknolojilerin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.”