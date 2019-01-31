Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Çalışanlarının yüzde 68’ini Y kuşağının oluşturduğu ve geçen yıl 80 binin üzerinde yeni mezun başvurusu alan Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı.

Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı; yaklaşık 90 genç, Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Genç yetenekler ayrıca, Vodafone Türkiye’nin “Agile” (Çevik) çalışma yaklaşımı doğrultusunda farklı fonksiyonlardan bir araya gelen kişilerin oluşturduğu; uçtan uca sorumluluğa sahip olarak otonom şekilde çalışan ve “squad” adı verilen ekiplere dahil olabilecek. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone bünyesine yaklaşık 350 kişi katıldı.

Özel gelişim programı

Üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Discover Genç Yetenek Programı ile Vodafone’a katılan genç yetenekler; ilk yıl 2 farklı bölümde rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü; hem de Vodafone’u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyor.