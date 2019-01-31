Vodafone2'da çalışmak ister misiniz?

Çalışanlarının yüzde 68’ini Y kuşağının oluşturduğu ve geçen yıl 80 binin üzerinde yeni mezun başvurusu alan Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı.
Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda, geçen yılın iki katı; yaklaşık 90 genç, Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Genç yetenekler ayrıca, Vodafone Türkiye’nin “Agile” (Çevik) çalışma yaklaşımı doğrultusunda farklı fonksiyonlardan bir araya gelen kişilerin oluşturduğu; uçtan uca sorumluluğa sahip olarak otonom şekilde çalışan ve “squad” adı verilen ekiplere dahil olabilecek. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone bünyesine yaklaşık 350 kişi katıldı.
Özel gelişim programı
Üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Discover Genç Yetenek Programı ile Vodafone’a katılan genç yetenekler; ilk yıl 2 farklı bölümde rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü; hem de Vodafone’u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyor.
Genç yetenekler, 1 hafta süren bir oryantasyon programına dahil olarak pek çok farklı konuyu hem teorik hem pratik anlamda deneyimleyebiliyor. Bir yılın sonunda özel bir gelişim programına dahil edilen Discover’lar, Vodafone’un mentorluk uygulamasından da faydalanabiliyor.
Yurt dışında çalışma fırsatı
Global bir şirkette çalışmanın avantajını da kullanabilen Discover’lar; 2 yıllık çalışmalarının ardından global değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa Columbus Programı ile farklı bir Vodafone ülkesinde belirli süreyle görev yapabiliyorlar. Columbus Programı dışında da yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.
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