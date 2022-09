Vodafone’un uluslararası dolaşım hizmeti tüm Avrupa dahil 131 ülkede

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülke sayısı tüm Avrupa dahil 131’e yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, yurt dışı seyahatlerde sağladığı dolaşım (roaming) ayrıcalıklarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 104 ülkeden 131 ülkeye çıkaran Vodafone, Red’li müşterilerine “Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” paketleriyle söz konusu ülkelerde tarife içeriklerini Türkiye’deymiş gibi rahatça kullanma imkânı veriyor. Diğer yandan, “Red 40 GB Sınırsız Eğlence” tarifesinde olan müşteriler, “Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” hizmetini 4 gün boyunca ücretsiz kullanarak tam 400 TL değerinde fayda elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günün koşullarında akıllı harcama yaptığını bilmenin müşterileri için çok önemli olduğunu belirtti. Hedeflerinin müşterilerine günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunmak olduğunun altını çizen Şahin, "Bu hedefle Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Bu kapsamda, dolaşım alanında da önemli ayrıcalıklar sunuyoruz. Vodafone Grubu’ndan aldığımız güç ve global deneyimimiz ile Türkiye’deki müşterilerimiz için de fark yaratıyoruz. Son 3 yılın ortalamasına göre tüm roaming kullanımlarımızın yüzde 77’si Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu doğrultuda biz de uluslararası dolaşım hizmetimizin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 104 ülkeden 131 ülkeye çıkardık. Red’liler, ‘Her Şey Dahil Pasaport Dünya’ paketleriyle söz konusu ülkelerde tarife içeriklerini Türkiye’deymiş gibi rahatça kullanabiliyor. Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- İnternet kullanımına "Akıllı Aşım Koruması"

Açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olan "Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" hizmeti, müşterilere tarifelerindeki ses, internet ve SMS haklarını 131 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkânı sunuyor. Müşteriler, bulundukları ülke ve Türkiye yönüne yaptıkları ve kendilerine Türkiye'den yapılan aramalarda tarifelerindeki her yöne dakikaların tamamını kullanabiliyorlar. Benzer şekilde, tarifelerindeki her yöne SMS'leri bulundukları ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurtdışındayken de kullanabiliyorlar. Son olarak, tarifelerindeki internetin tamamını yurtdışında da kullanabiliyorlar. Tarifelerindeki internet bittiğinde ise “Akıllı Aşım Koruması” kapsamında ilk 20 MB’ı 35,70 TL, sonraki her 50 MB’ı 81,59 TL olacak şekilde kullanım yapabiliyorlar.

- Son 1 yılda 200 bini aşkın kişi kullandı

"Her Şey Dahil Pasaport-Dünya" ürününü kullananlar, toplam 131 ülkede ülkesine göre günlük 99,90 TL veya 129,90 TL’ye tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyor. En üst Red tarifesine gelen Red’liler ise 99,90 TL’lik paketten aylık 4 gün ücretsiz yararlanıyor. Üründe yer alan Akıllı Ücretlendirme Teknolojisi sayesinde yurt dışındayken kullanım yapılmayan gün hiçbir ücret ödenmiyor. “Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” hizmetini 1 Nisan 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında 200 bini aşkın kişi kullandı.

Vodafone’un uluslararası dolaşım hizmetine dahil edilen ülkeler arasında Belarus, Bosna Hersek, Finlandiya, Slovakya, Andorra, Norveç, Cezayir, Mozambik, Senegal, Tunus, Afganistan, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Maldivler, Pakistan, Türkmenistan, Vietnam, Fas, İran, Güney Kore, Nepal, Tacikistan, Fransız Ginesi, İngiliz Virgin Adaları yer alıyor.

- Başvurular vftr.co/redliol adresinden

Vodafone Red’in ayrıcalıklar dünyasını keşfetmek için Red’li olan veya olmayan herkesvftr.co/red adresini ziyaret edebiliyor. Red’li olmak isteyenler, online’a özel yüzde 15 indirimli fiyatlarla ve 24 saatte ücretsiz SIM kart teslimat seçeneğiyle vftr.co/redliol adresinden başvurabiliyor.