Voleybol liginin iptal edildiği Almanya'da şampiyon çıkmayacak

"HER SPORCUNUN HAYALİ MİLLİ FORMAYI GİYMEKTİR"

Cansu, milli formayı giymenin her oyuncunun hayali olduğunu belirterek, gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takımda yer almak için çalıştığını söyledi.

Olimpiyatların ertelenmesinin doğru olduğunu dile getiren Cansu Aydınoğulları, "Olimpiyatlarla ilgili erteleme kararı doğru. Olması gereken buydu. Liglerin ertelenmesi ve bazı yerlerde iptal edilmesi oyuncuların form durumunu etkileyecektir. Bu yüzde ertelenmesi doğru oldu. Olimpiyatlar en üst spor organizasyonu. Her sporcu orada en iyi performansını göstermek ister" değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin tarihinde ikinci kez olimpiyat kotası almasının önemli bir başarı olduğunu aktaran Cansu, "Her sporcunun hayali milli formayı giymektir. Ben de birçok kez giydim. Bu çok büyük bir gurur ve çok özel bir his. Milli takımımız, olimpiyatlara katıma hakkı kazanarak çok büyük bir iş başardı. Ben de Almanya'da maçlarımızı kaçırmadan izledim. Onlarla beraber sahada yer almasam da tek yürek oldum. 2021'de olimpiyatlarda yer almak benim de hayalim. Bunun için çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ondan sonrası da olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Gelecek sezon için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Cansu, "Sözleşmem 1 yıllıktı. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Gündemimiz tamamen koronavirüs. Herkes can derdinde. Bu virüsü bir an önce atlatmaya bakıyoruz. Önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyorum. Bir an önce şundan kurtulalım, ondan sonrası aydınlık diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)