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Volkan Babacan ile Hilal Özdemir’in ikiz bebekleri oldu! İkizlerin ilk fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 02:45 | Son Güncelleme

Spiker Hilal Özdemir ile Başakşehir Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Babacan çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Hilal Özdemir, ikiz kız bebeklerinin ilk fotoğrafını ise Instagram'dan paylaştı.

Volkan Babacan ile Hilal Özdemir’in ikiz bebekleri oldu! İkizlerin ilk fotoğrafını paylaştı

Başakşehir Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Babacan ile spiker Hilal Özdemir çiftinin, ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. Başakşehir ile şampiyon olmanın mutluluğunu yaşayan kaleci Volkan Babacan, bir gün sonra ise babalık sevincini yaşadı.

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Doğum Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sezaryenle gerçekleşti. İkili, bebeklerine Ayşe ile Bade adlarını verdi.

Hilal Özdemir ise ikiz bebeklerinin ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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Özdemir paylaşımına "Allah'ım şükürler olsun, isteyen herkese nasip olsun. Güzel mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Üçümüz de iyiyiz" notunu yazdı.


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